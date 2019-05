Trecase e il Vesuvio, la Campania in Mò vi Mento

Si gioca con le parole, e con la politica (non solo quella attuale) nell'presentata alla 75a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica dinella sezione. Ormai la sceneggiatura di Mò Vi Mento - Lira di Achille è anche diventata un romanzo omonimo (scritto dai registi con Francesco Scotto e Lorenzo De Luca), ma sicuramente è il film distribuito in sala da Europictures e Hum Distribution sinil veicolo migliore deinell'opera… Sia a livello di locations, sia nel senso di attori e attrici provenienti dalla regione.IlRocco Ciarmoli e leBenedetta Valanzano e Antonella Stefanucci sono alcuni dei personaggi alle prese con il segreto per uscire dalla recessione che vede al centro dell'intreccio il prossimo Presidente del Consiglio Achille Alfresco. Il nome del cui partito è tutto un programma: “Mò Vi Mento”, appunto per la coerenza; “Lira di Achille”, senza apostrofo, per uscire dall’euro e far tornare la lira in Italia. Achille sta tentando di sposare la ricca Elena Guarracino, erede di una multinazionale di profilattici, ma Elena è ancora innamorata dell’ingenuo e colto Massimo Della Bozza portaborse del politico. A ingarbugliare il tutto, la cieca Lucia, il killer imbranato Carlo, la sfacciata e rifatta Giuliana, la giovane e ignorante Cinzia e la patriottica famiglia Quagliano… oltre ai tanti, che conoscono il Vesuvio meglio di tutti., e hanno voluto sfruttare, omaggiandoli. "Abbiamo voluto cogliere tutta la bellezza e il folklore della regioneche ci ha calorosamente ospitato - dicono i due nelle note di produzione. - Attraverso l'utilizzo di droni e riprese panoramiche, abbiamo infatti immortalato suggestivi paesaggi e incorniciato colorate scene di vita reale". "Il nostro leitmotiv - continuano, - fin dalla stesura della sceneggiatura, è sempre stato quello di far riflettere divertendo", anche a costo di attirarsi gli strali dei sostenitori meno ironici di alcuni dei protagonisti dei nostri tg.Unagirata nell'estate del 2016 nel borgo di- nei pressi di- dove in molti attendevano da tempo di vedere il risultato delle riprese ospitate. Per esempio ine nelle vie del, dove si svolgono il comizio e un tentativo di omicidio. E se il piccolo comune sul versante Sud delpuò vantare numerose splendide ville sette e ottocentesche, nelle quali le famiglie nobili napoletane amavano passare le vacanze, centrale per la lavorazione è stata la principescaIn quanto sede dello staff della FG Pictures, e per le suggestioni offerte dal suoe dal panorama dell'adiacente. Un perfetto testimonial per, intenzionata a stimolare una sorta di 'cine-turismo' nelle zone interessate - da quelle già prese in esame a, fino alla magia senza tempo di, del suoe degli- per promuovere il territorio facendo marketing e offrendo opportunità alle attività locali attraverso la cinematografia.ha chiosato l’attore Tony Sperandeo, parlando del regista Gagliardi, ma forse dopo questo film saranno in molti a fare altrettanto.