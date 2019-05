Poutine, che "pasticcio" quelle patatine canadesi

Poutine non è un piatto di semplici patatine fritte come può apparire a prima vista. Guai a definirle così! Si tratta, infatti, di un vero e proprio piatto simbolo per il Lanon è un piatto di semplici patatine fritte come può apparire a prima vista. Guai a definirle così! Si tratta, infatti, di un vero e proprio piatto simbolo per il Canada . Questo, per la preparazione, richiede brodo ristretto di carne e formaggio. Pertanto è una pietanza ricca e, ahimè, calorica.

Il Québec ne ha rivendicato la nascita nel settembre del 1957. Sono in tanti ad affermarlo. Si racconta che fu un cliente, entrato in un piccolo ristorante chiamato Lutin Qui Rit, di proprietà di monsieur Fernand Lachance, a richiedere una pietanza un po' particolare: patate fritte a bastoncino con del "gravy", insieme a bocconcini di formaggio chiamati "cheese curds". Il “gravy” è la salsa bruna preparata con il sugo di carne arrostita.

Richiesta insolita, certamente. E il proprietario stupito esclamò: "ça va faire une maudite poutine", cioè “farò un maledetto pasticcio”. Ma altri attribuiscono l'origine di questo piatto a Le Roy Jucep Restaurant, nell’anno 1964. Era proprietario Jean Paul Roy che vanta la prima preparazione della salsa da servire sulle patate fritte. Aggiunge, poi, che in seguito alle numerose richieste dei clienti alla ricerca di più sapore, aggiunse anche il formaggio.

Comunque, c'è da precisarlo, il piatto presenta diverse varietà. Possono variare la salsa o i formaggi, ma si possono aggiungere anche altri ingredienti. Secondo molti la parola Poutine è ricavata dalla storpiatura della parola inglese pudding con Ti-Pout, il soprannome del cuoco. Attualmente è fruibile in quasi tutti i ristoranti fast food del Quebec. Anzi, la sua popolarità è tale che è stato incluso nei menu delle grandi catene di fastfood, come McDonald, BurgerKing, A & W, KFC. In Canada come in altre parti del mondo.

La consistenza della salsa con cui è condita la poutine deve paragonarsi ad una besciamella molto morbida. Necessita di un fondo bruno addensato leggermente con l’aggiunta di amido o difarina e, a piacimento, aromatizzato con una punta di aceto. Il piatto si completa, immediatamente prima di essere servito, con l’aggiunta di formaggio e salsa e, per ultimo, del sugo caldo che può intiepidire il formaggio freddo, senza scioglierlo completamente.