Londra, Rod Stewart vende la villa perdendo 3 mln

Rod Stewart ha subìto con la vendita della sua dimora storica nell' 3 milioni di sterline, circa 3,5 milioni di euro: è questa la perdita cheha subìto con la vendita della sua dimora storica nell' Essex , a pochi chilometri da Londra, ad Andy Carroll, il calciatore del West Ham.

Il cantautore britannico, Sir Roderick David "Rod" Stewart, noto per la sua voce graffiante, è sicuramente uno degli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi. Si pensi che sono più di 100 milioni i dischi che l’artista ha venduto in tutto il mondo. Inoltre per ben 6 volte, nel corso della sua lunga carriera, ha goduto della prima posizione nelle classifiche degli album più venduti nel Regno Unito. Ma non basta: per 31 volte è stato presente nella top ten di quelle relative ai singoli.

Il rocker 74enne, con la moglie 48enne Penny Lancaster, è riuscito con difficoltà ad incassare 7,5 milioni di sterline per tale vendita. Ma di chi è la colpa? Forse della Brexit. Nei suoi elenchi, infatti, la proposta di vendita dell’immobile era inserita già dal 2016. Proprio l'anno scorso Penny si è così espressa: "Rod e io ci siamo trovati colpiti dal recente stallo della proprietà a causa della Brexit". E ancora: "Non possiamo vendere il nostro vecchio posto nella contea di Essex, The Wood House, nonostante la sua architettura unica e i forti legami storici”.

Così il prezzo è stato tagliato ben tre volte prima di essere accettato. Questa villa del 18° secolo nell'Essex, denominata Wood House, fu da lui acquistata nel 2013 per una somma che ammontava a 4,65 milioni di sterline. Qui visse anche Winston Churchill: qui dimorò durante il Blitz nella seconda guerra mondiale. La struttura gode di un campo da calcio di dimensioni standard. Qui Sir Rod ha ospitato l’abituale allenamento dei giocatori del Newcastle United e del Liverpool.