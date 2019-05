Germania, consigli per un viaggio a Dusseldorf

L’Aeroporto di Dussledorf International è il terzo più grande della Germania ed una delle sedi principali della compagnia tedesca Air Berlin, che opera con diversi collegamenti verso l’Italia. Cosi come quelli della compagnia di bandiera Lufthansa. Per arrivare al centro città comodo è il collegamento ferroviario, con treni che arrivano in 10 minuti. Alternativa ci sono diversi bus per la città. All’Aeroporto di Weeze-Niederrhein, a circa 70 chilometri da Dusseldorf, atterrano principalmente le compagnie low cost come Ryanair. I collegamenti con la città sono garantiti da un servizio ferroviario e da autobus che impiegano circa 90 minuti.L’è il centro storico di Dusseldorf: si trova lungo il fiume Reno ed è un concentrato di locali, ristoranti, bar, pub e caffetterie che, grazie all’intrattenimento serale, viene chiamato anche come Il più lungo bar del mondo. Nella Città Vecchia si percorre una delle strade più lussuose e alla moda d’Europa, la, dove si possono fare acquisti nelle boutique più chic. Nel cuore della Altstadt svella la storica torresulla, punto di partenza ideale per una passeggiata sul lungomare. Bellissime la, quella protestante di, la piazza del mercato nonché la, dove si trova il simbolo della città, una statua dei bambini che fanno la ruota. Altri monumenti simbolo sono la caratteristica, l’antico municipio situato sulla Markplatz che, anche se totalmente ricostruito, non ha perso nulla del fascino originario. Tra i musei da non perdere ile il, dove sono ospitate opere d’arte moderna internazionali. Merita di essere visitato anche il, dove si trova il castello di Jagerhof che ospita al suo interno il museo di Goethe di cui si possono ammirare diversi manoscritti. Particolarmente conosciuta è la Torre delle telcomunicazione, il, costruita nel 1982: alta 234 metri, vanta a mezza altezza un ristorante girevole. Imperdibile è ammirare la città di Dusseldorf a bordo dei battelli sul Reno, con tour che durano in media un paio d’ore e che permettono la sosta nei luoghi più suggestivi della città.Leggi anche: La Sassonia in crociera lungo la Valle dell'Elba La più famosa e frequentata strada della città è la bella, dove si possono trovare la maggior parte dei negozi d'alta moda e boutique. Ma ci sono anche negozi dove trovare souvenir diversi come tazze, magliette, borse, felpe e accessori vari e negozi di dolci e profumi passando per centri commerciali come il Khof dove i prezzi sono concorrenziali.Nella Oberkassel, ad ovest del Reno, vivono molti Giapponesi di cui la città ospita la comunità più grande d’Europa. Qui si trovano infatti la EKOhouse, centro culturale giapponese aperto al pubblico, un tempio buddhista, un giardino e una casa con la tradizionale tea room. Non è un caso che Dusseldorf vanti la fama di essere il luogo fuori dal Giappone con la migliore cucina giapponese.A Dussledorf si può notare spesso l’immagine di due bambini che fanno la ruota: simboleggia la gioia all’indomani della battaglia di Worringer da cui nacque Dusseldorf. A celebrare l’evento ogni anno a giugno viene organizzata proprio la, con ragazzi e ragazze provenienti anche da altre nazioni. La gara si svolge sulle sponde del Reno dove la distanza deve essere coperta facendo più ruote possibili nel minor tempo.