Da Trento al Brasile, per restare amici

Cosa si può chiedere a un amico? E cosa si può arrivare a fare per amicizia? Alcune possibili risposte a queste - e altre - domande sono quelle che compongono la vicenda di Restiamo amici . Film con cui il regista ditorna ad adattare un testo letterario per il grande schermo. In questo caso del romanzodi Bruno Burbi. E grazie alla collaborazione della, ampiamente ambientata tra le montagne del Nord Italia intorno aProtagonista è Alessandro (Michele Riondino), pediatra di quarant'anni che vive con il figlio adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce, fino a che un giorno riceve: è Luigi, l'amico di sempre (Alessandro Roja) che gli chiede di raggiungerlo immediatamente. Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l'allarme lanciato è una menzogna e che in realtà Luigi ha architettato uno stratagemma per impossessarsi di 3 milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa eredità vincolata, destinata a un nipote. Luigi però non ha figli. Quale sarà il suo piano?, sono servite al regista per mettere in scena "un viaggio avventuroso in cui la vera scoperta è il valore dell’amicizia". "Ci piaceva ambientare qui la storia, proprio per marcare una differenza con Roma e le altre città nelle quali in genere si svolgono queste vicende", ha dichiarato Grimaldi sottolineando la versatilità delleche lo hanno ospitato dalla metà del novembre 2017.Ricorrente, per ovvi motivi, il suggestivodi Trento, dove facciamo subito la conoscenza di Alessandro e suo figlio. Prima che la macchina da presa, e l'intera vicenda, si spostino ad allargare il loro raggio… Sul panorama cittadino die della, fin sulle montagne circostanti. Ma tutto cambia con il viaggio in Brasile, dove la troupe si è spostata anche in cerca di caldo. Non tanto di più di quello nostrano. come ammesso dallo stesso filmmaker: "Siamo stati fortunati a trovare un po’ di sole, e anche se siamo circondati dalle montagne non ci aspettavamo queste temperature".Ma le spiagge latinoamericane scorrono rapidamente fuori dai finestrini del taxi preso da Riondino all', una parentesi che non cambia l'anima della storia, profondamente italiana e montana… per quanto il regista abbia confessato di aver pensato alla! Ma se alcune delle scene chiave - come quella del triplice inseguimento - si svolgono nelladel notaio Brenner interpretato da Ivano Marescotti, la maggior parte dei set sono stati distribuiti tra(tra città e ospedale),(frazione raggiungibile con lache prendono Riondino e Violante Placido),(in Piazza Catena, via Fiume e varie vie del centro storico),Nel capoluogo infatti sono anche il negozio di abbigliamento del Leo di Libero De Rienzo (), la chiesetta gotica del XIII secolo dove gli ex compagni di scuola si 'riuniscono' (), ildove il protagonista cerca il figlio e lo splendido, progettato da Renzo Piano, dove la Placido passeggia di fronte al. Nella, invece, si svolge l'inseguimento dei due amici alla macchinina elettrica del loro 'concorrente'… Che inizia in, dove si suppone vivere la Marta Rossi di Sveva Alviti, e si conclude sul. "Non tantissimi - aveva risposto Grimaldi al Giornale Trentino che gli chiedeva degli scorci cittadini… - Bisogna un po’ cercarli, però sono belli". Come quelli scovati all'interno dele dellain Corso Bettini, o di unasfruttata per alcune scene.