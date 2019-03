Berlino, i luoghi da vedere e 10 hotel dove dormire

La maggior parte dei luoghi da visitare di Berlino sono a est della Porta di Brandeburgo, sui due lati del viale Unter den Linden. Ma il cuore della città rimane la Ku'damm, con le sue eleganti traverse e la chiesa della commemorazione Kaiser Wilhelm Gedächtniskiche. Lo Zoo e l'acquario, a pochi passi, offrono invece piacevoli momenti di svago per tutta la famiglia. E poi ci sono i musei, se ne contano 175.

Invece i musei sono soprattutto concentrati nella Museumsinsel, l'Isola dei Musei: qui, nella parte settentrionale, troviamo anche l'imperdibile Pergamonmuseum. Questa zona, architettonicamente e culturalmente unica al mondo, è stata inserita, nel 1999, nel Patrimonio culturale dell'Umanità dell'UNESCO. Tra le altre principali attrattive turistiche, Alexanderplatz, la grande piazza pubblica sede centrale della rete di trasporto locale, la Torre della TV, l'edificio più alto nonché simbolo della città, la Fontana di Nettuno e il Municipio Rosso.

Se avete voglia di scoprire la bella Berlino, ecco dieci hotel dove poter soggiornare...

Edreams – Mark Apart Hotel

Il Mark Apart Hotel offre camere spaziose con finestre insonorizzate e un ricco buffet per la colazione. Le sistemazioni del Mark Apart Hotel sono luminose e vantano vetrate a tutta altezza, tappeti colorati, dipinti moderni, una TV satellitare e, in alcuni casi, una cassaforte. Pagando un supplemento giornaliero, potrete usufruire della connessione WiFi ad alta velocità in tutte le aree del Mark Apart.

Hotels.com – Hotel Riu Plaza Berlin

Situato in un moderno edificio di 18 piani sul viale Kurfürstendamm, l'hotel RIU Plaza Berlin propone camere e suite arredate con lussuosi mobili, dotate di aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte, frigorifero e bagno privato. Inoltre avrete a disposizione la connessione WiFi gratuita ad alta velocità in tutte le aree dell'hotel. Nonché una sala fitness senza costi aggiuntivi. Infine presso il ristorante della struttura potrete gustare le portate del menù à la carte a pranzo e a cena.

Volagratis – Hotel OTTO

L'affascinante hotel boutique a 4 stelle Otto ha un elegante bar e un'area lounge, connessione internet ad alta velocità ed è pet-friendly.

Lastminute.com – Select Hotel Berlin Ostbahnhof

Situato in un ex edificio industriale, risalente ai primi anni del XX secolo, e ricco di straordinari dettagli architettonici in stile Art Nouveau, questo hotel a 4 stelle dispone di bar e ristorante, che serve un raffinato menù moderno, e una palestra. Le camere dell'hotel offrono connessione wi-fi gratuita, TV con canali internazionali e bagno privato.

Expedia.it – Maritim proArte Hotel Berlin

Le 403 camere con insonorizzazione della struttura offrono Wi-Fi gratuito, servizio in camera e connessione Internet via cavo gratuita. Durante il tuo soggiorno avrai a disposizione anche una TV con canali satellitari. Inoltre sono disponibili 2 ristoranti, una piscina coperta e una palestra. Il Wi-Fi nelle aree comuni è gratuito. Altri servizi includono un bar/lounge, uno snack bar e una sauna.

Skyscanner – Gorki Apartments

Il Gorki Apartments offre alloggi dagli arredi eleganti, ideali per concedervi dei momenti di relax. Ospitato in un incantevole edificio ottocentesco ubicato nei pressi di Rosenthaler Platz, il Gorki Apartments propone appartamenti arredati in stile personalizzato e 2 attici molto spaziosi, il cui arredamento combina elementi di design di marchi celebri con stravaganti oggetti vintage ed elementi contemporanei.

Coperte dalla connessione WiFi gratuita, le sistemazioni presentano una TV a schermo piatto, un letto con base a molle, una cucina completamente attrezzata con macchina da caffè e tanto altro.

Weekendesk.it – Seminaris Campushotel Berlin

La struttura offre camere climatizzate, un centro benessere e la connessione internet gratuita. Le sistemazioni di questo 4 stelle dispongono di aria condizionata, minibar, cassaforte e luminosa zona lavoro. Inoltre presso l'Active-Lounge del Seminaris potrete utilizzare una sauna e un'area fitness a pagamento. Inoltre a disposizione la cucina creativa del ristorante Papillon e i Faculty-Club Bar & Lounge.

Opodo – Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

Il più alto di Berlino, questo hotel a 4 stelle superior si trova proprio ad Alexanderplatz e vanta 3 ristoranti, un centro benessere e sistemazioni con aria condizionata e TV a schermo piatto. Tutte le camere e suite del Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz dispongono dibagni in marmo con docce a multigetto e riscaldamento a pavimento. L'intera struttura è coperta dal WiFi gratuito. Mentre il ristorante Zillestube serve specialità locali, l'Humboldt propone la cucina internazionale. In loco vi attende anche lo Spagos Bar&Lounge, che offre drink e pasti preparati davanti ai vostri occhi nella cucina a vista. Infine il centro benessere del Park Inn comprende una sauna, una palestra e un servizio massaggi.

Edreams – Mercure Hotel Berlin Zentrum

Dotato di moderne camere con WiFi gratuito, le sistemazioni del Mercure Hotel Berlin Zentrum includono TV satellitare a schermo piatto, bagno privato e set per la preparazione di tè e caffè. Al mattino gusterete una ricca colazione a buffet, mentre il luminoso bar in loco, arredato con mobili di design, propone bevande internazionali e stuzzichini.

TripAdvisor – Ludwig Van Beethoven Hotel

Le spaziose e tranquille camere dell'Hotel Beethoven sono tutte dotate di TV satellitare e bagno privato. Una colazione a buffet viene servita tutte le mattine dalle 07:00 alle 10:00 nella luminosa sala colazioni del Beethoven.