Valle dell'Orfento, un canyon nel cuore della Majella

La Majella



Il fiume lungo il sentiero delle Scalelle (©GLC33/CC BY SA 4.0)



Boschi lussureggianti, profondi canyon scavati nel tempo, con pazienza, dall'acqua che in alcuni punti forma vivaci cascate, un vero e proprio scrigno di biodiversità in cui convivono specie affascinanti. E' cosÌ che si presenta la, un'autentica rarità nelche offre ai suoi visitatori l'opportunità di esplorare un ambiente selvaggio ed incontaminato nel quale riscoprire il più autentico contatto con la natura. Questo magnifico angolo di, dichiaratogià nel 1971, è una vera rarità nella zona della Majella, dove gli aridi valloni non sono mai solcati dall'acqua. Qui, invece, il, che nasce dalla, sulla sommità della Majella (monte Pesco Falcone), scende fino a, la località principale della zona, creando un habitat ricchissimo ed unico nel suo genere di cui ilè divenuto il simbolo. La Riserva, la cui attuale estensione supera iassieme alle altre Riserve istituite nel corso del tempo nelle aree limitrofe, ricopre una superficie diche costituiscono il cuore del, la parte di maggiore rilevanza naturalistica. La valle offre dimora allae sulle rupi è possibile avvistare l'elegante falco pellegrino e la, una piccola pianta carnivora, mentre ad oltre 2.000 metri di quota non è raro imbattersi. Agli inizi degli anni '80 sono state effettuate le prime reintroduzioni, all'interno della valle, diche oggi sono finalmente tornati a popolare l'intero territorio della Riserva.Con una tale varietà di ambienti e di paesaggi differenti, non meraviglia che la Valle dell'Orfento sia divenuta, oggi, una delle zone più amate dagli escursionisti che esplorano il Parco della Majella. All'interno della Riserva si snodaai quali si accede da entrambi i versanti della montagna, e a valle, dalla strada statale. Il più apprezzato degli itinerari escursionistici della valle è quello che percorre ilin un susseguirsi di ponticelli e staccionate che consentono di seguire il percorso del fiume ammirando la ricca vegetazione ripariale e la magnifica gola scavata dal corso impetuoso delle acque. Il percorso prende il via daldi Caramanico, dove, attraverso un cancello, si accede al sentiero. Seguendo le indicazioni si imbocca il sentiero B6 che porta alla scoperta della scenografica balza panoramica a ridosso del fiume e della profonda gola, del, del sentiero S dal quale si può raggiungere ilil principale per accedere al paese, e di una spettacolare gola ricoperta di fogliame e solcata dal fiume nella quale è ancora possibile ammirare i resti di un antico mulino.Per chi ancora non ne avesse abbastanza dei bellissimi paesaggi della valle,offre altre affascinanti prospettive per osservarne le bellezze. Il percorso segue l'itinerario Santa Croce – Ponte del Vallone – Ponte di Caramanico oppure, nuovamente, il sentiero delle Scalelle, e prende il via dalla contrada caramanichese dalla quale si imbocca un sentiero che conduce ad un bosco di conifere impiantate con pini neri, per poi proseguire sino ad una spaccatura nella roccia che consente di raggiungere la parte finale dominata da una stretta forra. Il secondo sentiero ad anello costeggia l'altro partendo da, e seguendo poi. Lungo il percorso si potranno avvistare numerose specie animali come rane, sparvieri, aquile. La zona di Ponte San Benedetto ha un tratto di roccia attrezzato con una fune d'acciaio.E' laad organizzare le escursioni lungo i numerosi sentieri che se snodano nella Riserva. All'interno delè stato, inoltre, allestito ilinaugurato nel 1986 grazie ad una iniziativa del Corpo Forestale dello Stato al fine di presentare le più significative caratteristiche ambientali della Majella. Al suo interno si trovano anche il punto informazioni e il Comando del Corpo Forestale, oltre ad una sezione archeologica che illustra la storia e lo sviluppo, nel corso delle ere e dei millenni, della Majella, dai vasti pianori di alta quota alla mugheta, dalla estesa faggeta al querceto. Alle interessanti aree geologica ed archeologica si aggiunge, inoltre, quella dedicata alLeggi anche: