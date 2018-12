Perdersi nella magia delle Feste nel labirinto della Masone 

diche incornicianodalle suggestioni visionarie. Un monumentale edificio che custodisce arte, cultura e letteratura e una piramide che racchiude un un tempio colmo di fede e misticismo. Così potrebbe essere riassunta in poche parole l'essenza del, pittoresco borgo della provincia di Parma. Si tratta di un immenso labirinto formato da, attualmente il più grande al mondo nato, in un certo senso, da un sogno, quello del collezionista, designer ed editoreche, circa vent'anni fa, pensò per la prima volta a questo magnifico dedalo verdeggiante cheè diventato, finalmente, un luogo reale.E sono proprio dellequelle che avvolgono il visitatore non appena varca la soglia del portone dell'edificio principale. Un fitto intreccio dicrea un intricato labirinto di ispirazione romana formato dache si sviluppano attorno ad un quadrato centrale creando una caratteristica. Ogni sentiero è costeggiato daalte poco più di due metri che delineano un percorso di circafatto di bivi e biforcazioni (generalmente assenti nei labirinti romani) che conduce fino alla, un bellissimo piazzale circondato da loggiati e dominato da, sul quale si aprono due sale ed un grande salone con vetrate con vista sul verde per eventi, e dueall'interno del labirinto.Questo sorprendente dedalo è formato da circadi 20 specie differente creando un immensoe fa da cornice ad uno spazio culturale che comprende un, unoed una grandeche ospitano le ricche collezioni di Franco Maria Ricci, in un affascinante incontro di. Completano l'esperienzache propone interessanti pubblicazioni.Il labirinto più grande del mondo, inoltre, in occasione del Natale, si veste a festa invitando grandi e piccini a prendere parte a numerose iniziative dedicate a tutta la famiglia. Da non perdere, ad esempio, fino all'Epifania, l'appuntamento con Caccia al Dettaglio che sfida i partecipanti ad individuare il dettaglio appartenente ad una delle quasi 500 opere della collezione. Chi lo desidera potrà partecipare alle sessioni giornaliere in programma per le ore 11.00 e le ore 15.00. Fino alla fine delle Feste, inoltre, si potrà prendere parte a speciali visite guidate e godere dei divertenti eventi di intrattenimento per tutte le età.Leggi anche: