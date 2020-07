Lungi i sentieri alla scoperta dei paesaggi della Alta Valtaro

Al confine con la Liguria e la Toscana , l', punteggiata e delimitata dai comuni di Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano e Tornolo, è uno dei gioielli naturalistici meglio custoditi della provincia di Parma . A voler quantificare i chilometri di sentieri, si rischia di ricominciare ogni volta il conto. Centinaia invece i sentieri, tra quelli di montagna, che si spingono ai confini regionali, e quelli che portano sul terreno le tracce profonde delle mountain bike o il leggerissimo indizio di tranquille passeggiate lungo il fiume Taro. A giudicare dai numerosi servizi di noleggio (anche di e-bike) e dalle proposte di escursione guidata a cura di autentici esperti del sellino come Giorgio Genovese, gli amanti delle due ruote e i maniaci del ciclismo sono comunque i benvenuti.

Nella foto, Albareto - Credit Nemesia Studio

Chi preferisce spostarsi a piedi, affidandosi ai grandi conoscitori del territorio, avrà l'imbarazzo della scelta, di fronte alla varietà di avventure ideate dalle guide trekking di Taro Ceno, che prevedono inoltre una sezione speciale e particolarmente fitta di itinerari da percorrere insieme al proprio cane. E, a proposito di animali, la Fattoria Fili d'erba di Elena Galli all'Oasi WWF dei Ghirardi di Borgotaro è nota per il ricco programma di esperienze sensoriali con i cavalli.Attorno a tutto questo, ci sono ovviamente le imponenti cime del Molinatico, del Pelpi e del Penna, orgogliose montagne con pareti da scalare per i più arditi ma anche universi verdi attraversati da sentieri praticabili che si spingono, tra rifugi e chalet, fino a luoghi incantevoli come il Lago Martino.