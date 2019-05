Liguria, lungo il Sentiero dei Castellani alla scoperta di antiche tradizioni

Era la meta prediletta dei Genovesi già neled ancora oggi ilè considerato uno dei luoghi più suggestivi dell'entroterra ligure. La sua posizione privilegiata tra le montagne e il mare lo rende la metà perfetta per chi desidera una vacanza all'insegna della natura ma anche della storia e della cultura del nostro Paese. Adagiato a ridosso del confine con ile l'si offre ai suoi visitatori come un sorprendente insieme di paesaggi che spaziano da valli verdeggianti, a borghi pittoreschi, sino a vette imponenti e coste mozzafiato. E' ila dominare il territorio del Parco che, con i suoi quasi 1.600 metri di altezza, offre un punto di osservazione ideale per ammirare gli scenari da sogno che spaziano dalle navi che galleggiano sulle acque delalle splendide località della, allae all', dalle valli che si spingono fino alle pendici delle, alle vette delleAdesso c'è un motivo in più per scegliere il Parco dell'Antola in una giornata a tu per tu con la natura. Lungo il Sentiero dei Castellani, infatti, l'affascinante percorso che dalla località Torre, non lontano dal centro di Vobbia, conduce al, alla terza tappa è stata allestita una, rara testimonianza delle antiche tradizioni rurali. Oggi in disuso, le carbonine venivano realizzate con le migliori essenze arboree tra cui faggio, nocciolo e frassino, posizionate in modo da crearealte fino a 2 metri e con un diametro di circa 25-30 piedi al centro della quale veniva realizzato un camino che consentiva l’accensione e l’alimentazione del fuoco, mentre un complesso e ingegnoso sistema di sfiatatoi laterali garantiva una lenta e regolare combustione della carbonina.Laè il momento ideale per intraprendere l'interessante itinerario lungo il Sentiero dei Castellani che consente di raggiungere il Castello della Pietra con una piacevole passeggiata immersa in una meravigliosa cornice paesaggistica. Chi lo desidera, potrà percorrere il sentiero, fino al 1 novembre, con interessantiprogrammate ogni ora dalle 10:30 alle 17:30. Una splendida occasione per ammirare paesaggi da sogno ed entrare in contatto con affascinanti tradizioni ormai perdute ma mai dimenticate.Leggi anche: