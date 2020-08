Laghi Nabi, soggiorni galleggianti in Campania

Fare le vacanze vicino al mare e ai laghi è una prassi. Ma farle camminando, dormendo e mangiando sull'acqua, quella è un'esperienza da pochi. Se siete curiosi, raggiungete Laghi Nabi, la prima oasi naturale in Campania, grande area naturalistica nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia sul Litorale Domizio, in provincia di Caserta. Nella fase di rigenerazione ambientale del territorio i reperti archeologici ritrovati hanno raccontato di un’area anticamente sommersa dal mare, mentre le ultime ex cave di sabbia del litorale, recuperate e conservate, hanno dimostrato il valore passato di quest’area.



Il Glamping più grande del Sud Italia

Qui convergono il Glamping più grande del Sud Italia, una struttura alberghiera 4 stelle, l’eccellenza culinaria del Nabi Restaurant e la prima Water Spa della Campania. Un angolo di paradiso dove natura e benessere si integrano e convivono in armonia, dando vita ad un turismo ecosostenibile che porta il viaggiatore in un’esperienza di viaggio nuova ed esclusiva, a stretto contatto con memoria storica, ambiente e acqua. Al momento quest'area conta 50 ettari, 3 laghi, 270 alberi piantati per 4 varietà.

Il contatto con la natura qui comincia fin dal mattino, con la colazione sul pontile di legno del lodge sospeso sull’acqua oppure con rilassanti esercizi di yoga sul prato. Tanti i percorsi per praticare il Forest Bathing come si preferisce, tra passeggiate sulle rive dei laghi, barca a vela, equitazione, canoa o kayak. Gli alberi sono ovunque. E si può soggiornare nelle originali tende luxury del Nabi Resort Glamping & Spa sull’acqua oppure in albergo, al Plana Resort.



Dove soggiornare al Plana Resort

La struttura alberghiera 4 stelle Plana Resort dispone di Camere standard e Lodge in legno bordo lago. Gli alloggi, situati sui laghi dell’oasi naturale Laghi Nabi, offrono tutto quello di cui hai bisogno per goderti un soggiorno piacevole e rilassante tra natura e intimità. Qui si trovano anche palafitte adagiate sullo specchio d’acqua, totalmente immersi nella natura e dotate di patio esterno con sdraio e passeggio privato. Nonché i Lodge in legno, perfetti per godersi un meraviglioso risveglio nella natura vista lago e un soggiorno esclusivo tra natura, intimità e comfort.



Le opzioni del Nabi Resort & Glamping

Invece il NABI Resort & Glamping, esteso su più aree dell’oasi, dispone di suite con jacuzzi privata, tende bordo lago, tende galleggianti e lodge galleggianti. Le tende galleggianti sono strutture che fluttuano sull’acqua, completamente circondate dalla natura e dotate di ogni optional, e offrono la possibilità di vivere un soggiorno into the wild che non dimentica comfort e funzionalità. Le seconde, totalmente immerse nella natura, dotate di spiaggetta privata con patio e sdraio, rappresentano un evoluto concept di vacanza in campeggio, fatto di spazi abitativi glamour e pratici, dotati di ogni possibile comfort.

Ma ci sono anche le Suite con Jacuzzi , dotate di patio esterno privato vista lago con annesso idromassaggio, per unire il lusso all’atmosfera intima della natura, e le Exclusive Lodge, ossia strutture galleggianti, circondate dalla natura e situate su piattaforme galleggianti, dal design moderno e contemporaneo.