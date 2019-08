Grottaglie, a passeggio tra cascate e grotte rupestri

A soli 4 chilometri da Grottaglie c'è un luogo in cui natura e storia si fondono creando una cornice unica per una passeggiata tra le bellezze del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. Si tratta della Gravina di Riggio, una vallata di 1.300 metri per 25 di profondità punteggiata di magnifiche grotte ricche di testimonianze storiche dalla Preistoria sino ai giorni nostri. La Gravina di Riggio si estende all'interno di uno dei numerosi canyon che solcano il territorio del Parco che si presenta come un affascinante susseguirsi di solchi carsici più o meno profondi che, sin dagli albori della storia, hanno offerto dimora ai nostri antenati.In questa cornice ricca di fascino è possibile ammirare un sito quasi inedito in Puglia. Nelle stagioni più piovose, infatti, nella Gravina di Riggio si forma una cascata naturale, unica in Puglia, che si tuffa in un laghetto che accoglie diverse specie di anfibi. La passeggiata è davvero piacevole e può essere effettuata rivolgendosi alle associazioni che organizzano le escursioni nel sito. La Gravina, infatti, può essere esplorata soltanto con visite guidate seguendo un itinerario che permetterà di scoprire anche le numerose grotte che punteggiano il territorio, molte delle quali adornate da preziose pitture rupestri, tra le più antiche dell'Italia meridionale.Lungo il percorso, dunque, si potranno esplorare grotte panoramiche e grotte affrescate su cui ammirare scene di santi, crocifissioni e simboli cristiani. Da non perdere gli affreschi bizantini della grotta-chiesa, e la grotta “farmacia” con le sue nicchie dove venivano allevati i colombi per sfruttarne le carni o il guano per preparare unguenti medicamentosi. E' magnifico lo spettacolo della macchia mediterranea che cresce nella gravina sfoggiando arbusti di lentisco di dimensioni sorprendenti incorniciando sentieri dall'aspetto fiabesco, e sono splendidi gli ulivi secolari che crescono qua e là creando scorci dal fascino ammaliante.Leggi anche: