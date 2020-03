Brividi e bellezza sorvolando la Toscana

Ammirare la natura selvaggia dell’Appennino, il blu dell'Isola d'Elba, le verdi colline attorno Firenze: il tutto per pochissimi minuti, per un'esperienza indimenticabile, ricca di adrenalina e di meraviglia. Con oltre venti siti di volo libero in tutta la Toscana, l’unico ostacolo a un volo in parapendio o in deltaplano è soltanto la paura. Questa per alcuni si trasforma in incoscienza, per altri in eccitazione ed entusiasmo. Ad ogni modo, però, volare in Toscana è possibile. Ovviamente affidandovi alle mani esperte di un professionista, per un indimenticabile “battesimo del volo”.

Con l’ausilio di appositi parapendio tandem, infatti, è possibile condividere un vero e proprio volo in parapendio con un istruttore o pilota abilitato a questa funzione. Si tratta in genere di un volo veleggiato, cioè, dopo il decollo il pilota cercherà di sfruttare le correnti ascensionali disponibili per salire in alto, a volte anche diverse centinaia di metri al di sopra del punto di partenza e quindi permanere in volo molto a lungo, assaporando la vera essenza del volo in parapendio. Per l’atterraggio, invece, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Potrete, ad esempio, volare sulle Apuane, tra pendii montani dirupati, pareti di roccia verticali e prati verdi. I decolli da cui poter partire sono molteplici e sparsi lungo tutta la catena, con diverse caratteristiche ed esposizioni che il pilota potra scegliere a seconda delle proprie preferenze e delle condizioni meteo. In volo la vista di cui il parapendista potrà godere sarà varia spaziando tra le molteplici cime Apuane, l’articolato Appennino e la suggestiva vista del mar Tirreno.

L'emozione del volo si può provare all'Isola d'Elba. Sono molti qui i punti di partenza per discese e ascensioni in parapendio, in particolare, molto adatte sono diverse località sulla sagoma regolare e possente del Monte Capanne. Ottimo anche in assenza di vento per la planata libera dalle zone di bosco e macchia mediterranea fino alle spiagge sabbiose.

In alternativa potete raggiungere la cima del Monte Perone. Sulla dorsale orientale della stessa isola, infatti, si può partire dalla vetta del Volterraio, sfruttando in dinamica le impegnative correnti sopra le magnifiche valli, o anche planando. Più facili e da cime più basse, ma anch'esse aperte su panorami suggestivi, sono le discese nelle zone dell'Elba centrale, da Monte Orello o da Norsi, verso le magnifiche insenature delle coste meridionali e la baia di Portoferraio.

Giungendo a Firenze, potrete anche scegliere di sorvolare il cielo del geniale Leonardo. La città di Vinci si trova tra il capoluogo toscano e Pistoia, a una manciata di chilometri dal decollo con parapendio da Monsummano Alto. La zona è quella del Montalbano, un altro ottimo punto di partenza per numerose attività outdoor. Altrimenti, sempre a Firenze, potrete godere delle geometrie medioevali del suo centro storico in un volo esclusivo accompagnato da un bicchiere di champagne. Stesso servizio per le città di Siena e Lucca.

Un altro dei luoghi più incantevoli per questo tipo di attività è Monte Pisano: la conformazione della bassa collina, l’esposizione al sole e la presenza della brezza marina rendono questo luogo adatto a voli in sicurezza raggiungendo quote anche molto elevate. Infine potete lanciarvi alla scoperta del Chianti alzandovi in volo con un parapendio, un deltaplano o in mongolfiera. Per poter ammirare così San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Barberino Val D'Elsa.