Trento, dieci anni di DiVinNosiola

Montagne e nettari antichi fanno da cornice d'eccezione al consueto appuntamento annuale con DiVinNosiola, la rassegna dedicata al Nosiola e al profumato Vino Santo. La kermesse, che celebra attraverso un ricco calendario di eventi, ha preso il via lo scorso 28 marzo e si protrarrà. Questo è un anno speciale per la famosa rassegna trentina perchè è quello del decimo anniversario e, proprio questo, l'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, ha pianificato un calendario ricchissimo di iniziative che spaziano dalle degustazioni ai laboratori per bambini, sino alle passeggiate, agli spettacoli tra i vigneti, ai menu a tema e alle visite alla centrale di Santa Massenza. Il tutto coronato dalla immancabile gara podistica che attira ogni anno tantissimi partecipanti.Anche quest'anno lo splendido atrio dell'sarà il cuore pulsante della manifestazione, con le etichette di ben 23 cantine a regalare piacevoli momenti di tradizione. Dal 18 al 21 aprile, poi, questa location d'eccezione farà da cornice a "Passito è Passione". Da non perdere, inoltre, per gli appassionati di degustazioni l'interessante laboratorio in colaborazione con ONAF e ONAV in programma per giovedì 18 aprile. L'Hosteria Toblino di Sarche, inoltre, assieme al Palazzo Roccabruna, farà da sede alla Mostra del vino Nosiola Trentino, del Trentino Doc Vino Santo, delle grappe di Nosiola Trentino e di vinaccia di Trentino Doc Vino Santo, offrendo ogni pomeriggio, alle 15 e alle 18, una degustazione di due annate di Vino Santo Trentino, mentre il 19 aprile proporrà un incontro con un produttore.Grazie all'impegno della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, anche quest'anno DiVinNosiola offrirà occasioni uniche per dedicarsi ad interessanti escursioni e degustazioni tra i vigneti e proporrà interessanti menu a tema che hanno lo scopo di promuovere il pregiato nettare trentino in tutta la zona.