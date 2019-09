Bollicine in Veroli, la sagra dello spumante

Nella splendida cornice del centro storico di Veroli (FR), tutto è pronto per trascorrere una splendida serata all’insegna della qualità made in Italy ma non solo…. degustando più di 100 Spumanti diversi.La terza edizione di “BOLLICINE IN VEROLI”, in scena oggi dalle 18 sino a tarda sera, è stata organizzata dal Comune di Veroli, dalla Pro Loco di Veroli e dalla Fondazione Italiana Sommelier e con il patrocinio della Regione Lazio, con l’intento di promuovere e divulgare la conoscenza di una parte importante dell’enologia italiana, lo spumante appunto, oltre che per valorizzare la bellezza di uno dei più importanti centri storici della Ciociaria.Il palcoscenico sarà il centro storico di Veroli, antica città ernica, con quattro isole naturali dove verranno allestiti i banchi di assaggio: Chiostro di Sant’Agostino, Cortile Campanari, Piazza Duomo, Chiostro Santa Salome e Piazza Palestrina. In ogni area saranno predisposte delle oasi che accoglieranno le aziende vitivinicole presiedute dai preparatissimi sommelier. Accanto ai banchi d’assaggio dei vini verranno predisposte delle aree per il food con diverse proposte gourmet.Come nelle edizioni precedenti, i partecipanti a “Bollicine in Veroli” avranno la possibilità di assaggiare la pasta fresca tradizionale di Cordelia cucinata dal vivo dallo chef Carmine Cordelia.Non mancheranno, inoltre, la simpatica Alicetta targata Osteria Santa Lucia che porta ovunque il sapore del mare, le mozzarelle di bufala di Amaseno della Fattoria di Nonna Pitta preparate al momento, il banco dei formaggi firmato Forme D’autore ed un’area dedicata al premiatissimo panettone di Dolcemascolo da degustare in abbinamento a tantissimi spumanti dolci.Ad allietare la serata con tanta buona musica ci sarà la Scuola di Musica di Ferentino con una rappresentanza dei suoi docenti per ogni area di degustazione, in particolare ci saranno: Fabio Caputo (chitarra), Valeria Minicilli (flauto), Manuel Caruso e Valentino Calicchia (pianoforte), Luigi Bartolini (tromba), Valentino Catallo (sax) e Malvina Picariello (voce).Il Comune di Veroli, la Provincia di Frosinone, la Camera di Commercio e la Regione Lazio patrocineranno l’evento.Centro StoricoVeroli (FR)sabato 07 settembre 2019dalle 18:00 alle 24:00email: 2019@bollicineinveroli.itwww.bollicineinveroli.it