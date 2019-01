Siena, capitale del vino per due giorni

Tesori artistici e patrimonio enologico italiano si incontrano in una manifestazione che, per due giorni, trasformerà Siena nella capitale italiana del vino. Il 26 e 27 gennaio, infatti, le irresistibili atmosfere medievali della città toscana ed alcuni dei suoi palazzi più affascinanti faranno da cornice ad un evento che riunirà, in diverse location senesi d'eccezione, tantissimi produttori vinicoli italiani ed i loro nettari preziosi. Si tratta della quarta edizione di Wine&Siena, una kermesse dedicata alle eccellenze enologiche italiane ideata dai creatori del rinomato Merano Wine Festival.Saranno, infatti, proprio i prodotti vincitori del WineHunter Award, il premio di qualità certificata assegnato dalla commissione d’assaggio del Merano WineFestival, i protagonisti della rassegna. Ben 150 produttori presenteranno ai visitatori fino a quattro nettari diversi, offrendo l'irripetibile opportunità di degustare etichette prelibate tra oltre 500 proposte. Il tutto al cospetto di alcuni dei più affascinanti capolavori artistici e architettonici della città toscana come la Maestà di Simone Martini nella Sala del Mappamondo del Palazzo Comunale, le sale di Palazzo Salimbeni, storica sede di Monte dei Paschi, quelle del Palazzo del Rettorato, di Palazzo Squarcialupi, di Palazzo Sansendoni e del Grand Hotel Continental. Un modo davvero unico di lasciarsi inebriare dalle eccellenze vinicole italiane da accompagnare con i prodotti di 10 artigiani del gusto.Non esiste location più appropriata per celebrare i vini italiani. Con le sue cinque DOCG, infatti, Siena può essere definita a tutti gli effetti il baricentro della produzione vinicola toscana, apprezzata in tutto il mondo. Oltre alle degustazioni di vini e specialità culinarie, inoltre, la kermesse proporrà una serie di interessanti masterclasses presso Palazzo Sansedoni. Un'esplorazione della tradizione vinicola a 360°, insomma, arricchita dalla possibilità di circondarsi di alcune delle bellezze più affascinanti della città più medievale della Toscana. L'inaugurazione di Wine&Siena è prevista per la sera di venerdì 25 gennaio con la deliziosa Small Plate Dinner, una sorta di evento nell'evento. Si tratta di una interessante walking dinner con protagonisti i ristoranti senesi e le loro specialità servite in abbinamento ai vini proposti durante la kermesse che aprirà ufficialmente i battenti il giorno successivo.Leggi anche: