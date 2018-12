Santo Stefano goloso con i prodotti tipici italiani

Preparato con ingredienti semplici e poveri, il Panone incarna la tradizione natalizia delle comunità rurali di Bologna e della provincia dove questo dolce nacque in epoca antica. Sebbene la storia del Panone sia indissolubilmente legata con il Comune di Molinella, si tratta di una specialità diffusa e conosciuta in tutta la zona del capoluogo emiliano del quale rappresenta una delle portate tipiche delle Feste.

ABRUZZO - PARROZZO

Ispirato dall'antico “pan rozzo” dei contadini, il Parrozzo è una dolce specialità abruzzese nata dalla voglia del pasticcere pescarese Luigi D'Amico di far rivivere i sapori del territorio in una ricetta in grado di soddisfare i gusti dei più golosi. L'impresa riuscì alla perfezione, tanto da conquistare anche l'illustre palato del suo amico Gabriele D'Annunzio e da diventare una delle portate tradizionali del Natale abruzzese.

LOMBARDIA - BISCIOLA DELLA VALTELLINA

Nata, secondo la leggenda, quasi per caso, la Bisciola è oggi il dolce più tipico e tradizionale della Valtellina dove spesso, durante le Feste di Natale, sostituisce persino il Panettone. I profumi e i sapori degli ingredienti del territorio le conferiscono un gusto ed un'aromaticità unici che hanno meritato il riconoscimento e la tutela anche da parte delle Istituzioni.

SICILIA - CUCCHIA DELLE MADONIE

Preparata rigorosamente con ingredienti a chilometro zero, la Cucchia era il dolce natalizio per eccellenza delle zone delle Alte Madonie. Veniva preparato prevalentemente in casa da tutte le famiglie locali. La ricchezza degli ingredienti utilizzati lo rendeva un dolce molto apprezzato che i contadini erano soliti portare con sé nelle giornate di lavoro sui campi.

PIEMONTE - TRONCHETTO DI NATALE

Quella del Tronchetto di Natale è certamente una delle ricette più golose del periodo delle Feste in Piemonte. Questo gustoso trionfo di cioccolato, panna, brandy e marroni è diventato una tradizione nataliziaben radicata nella cultura di diverse zone della regione. Si ispira ad un'antica leggenda che aveva dato vita all'usanza, durante la notte di Natale, di bruciare nel camino un grosso ceppo considerato benaugurale per il nuovo anno.

