Torna dal 15 al 18 agosto 2019 la tradizionale festa del formaggio di Sauris, piccolo comune friulano che vanta una natura ancora incontaminata e delle solide tradizioni culturali. Le caratteristiche malghe, pascoli ricchi di erbe aromatiche, conferiscono sapori particolari ed unici ai prodotti caseari, riconoscibili, inoltre, per gli alti standard qualitativi.In occasione della festa del formaggio, per i palati più ricercati, si terranno nella frazione di Lateis degustazioni di piatti tipici a base di formaggi e un mercatino con vendita di prodotti agro alimentari di qualità: dal miele, alle marmellate, ai frutti di bosco dell'Azienda Agricola Domini di Lateis da consumare a KM 0; e ancora liquori, dolci prodotti in laboratorio artigianale, ma soprattutto i prodotti di malga dal formaggio, alla ricotta fresca e affumicata, fatti con latte vaccino e misto pecora e capra.Durante la manifestazione ci saranno inoltre animazione per i più piccoli, musica, folclore e la possibilità di sorvolare le malghe a bordo di un elicottero, per i più temerari e curiosi. Una festa per tutti, grandi e piccini, per i gastronauti e gli appassionati dei sapori della tradizione Carnica e Saurana.: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mercatino dell'agroalimentare e dell'artigianato, con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni; dalle ore 12.00 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici e musica folk che allieterà la giornata; dalle ore 15.00 dimostrazione di prove di mungitura e lavorazione del formaggio a cura delle malghe del comprensorio di Sauris.: ore 11.00 visite guidate alla scoperta dei piccoli frutti presso l'Azienda Agricola Domini Albert di Lateis; ore 19.00 presso il tendone dei festeggiamenti ASSAGGIAMO LA MALGA: degustazione di formaggi di malga nelle varie stagionature, con spiegazione tecnica delle metodiche di lavorazione. I formaggi saranno abbinati ai vini dell'Azienda Vitivinicola Dario Coos di Nimis (UD).: Marcia Alpestre "Van der Ouber hin ga Latais!" Lunghezza percorso : 10 km. Sauris di Sopra – Lateis. Ore 9.30 partenza! Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mercatino dell'agroalimentare e dell'artigianato, con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni; dalle ore 12.00 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici e animazione musicale; ore 15.00 COOKING COMPETITION 4^ Edizione – gara per il miglior dolce con i piccoli frutti. (Iscrizioni sul sito www.cookingcompetition.it o nei locali convenzionati. Info: Ufficio Turistico IAT Sauris tel. 0433.86076.)dalle ore 10.00 alle ore 19.00 mercatino dell'agroalimentare e dell'artigianato, con prodotti tipici delle malghe di Sauris e dintorni; dalle ore 12.00 apertura tendone gastronomico con degustazione di piatti tipici e animazione musicale. Durante la giornata voli panoramici in elicottero alla scoperta delle malghe. Prenotazioni in loco.