Il Festival della Mostarda 2019

Anche quest'anno torna a Cremona e a Mantova il Festival della Mostarda, un'iniziativa che dal 2015 punta a celebrare un grande classico della tradizione lombarda con degustazioni, talk show, incontri con i produttori e laboratori per bambini. L'edizione 2019, promossa dalle Camere di Commercio di Cremona e di Mantova in collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, si svolgerà nelle giornate del 13, 19 e 20 ottobre.Si parte da Mantova domenica 13 ottobre dove, presso la Loggia del Grano, i visitatori saranno accolti da numerose iniziative previste per la giornata tra visite guidate e degustazioni gratuite di mostarda con i principali produttori locali.Il weekend successivo, sabato 19 e domenica 20 ottobre, il Festival si sposta a Cremona, nella cornice del PalaMostarda e del Villaggio della Mostarda (Giardini Pubblici di Piazza Roma); qui verranno proposti show cooking, degustazioni, aperitivi, musica dal vivo e attività per i bambini.La Mostarda, oltre essere buona. è sicuramente bella! Anche quest'anno Cremona, nelle giornate del Festival, torna Mostard'Arte, una esposizione delle più belle fotografie dove la Mostarda è la protagonista. Quest'anno il tema da sviluppare è il colore: i colori della mostarda sono meravigliosi, dunque non resta che lasciare spazio alla creatività!La partecipazione al Festival della Mostarda sarà l'occasione per riscoprire la tradizione gastronomica locale in una grande festa grazie al contributo di ristoratori e produttori locali, che rivisiteranno il gusto della mostarda all'interno della cucina contemporanea, ma anche per visitare due mete da non perdere per l'incredibile patrimonio artistico e culturale del nostro paese.