1. PREZZI ESCLUSIVI AL TORINO OUTLET VILLAGE

Dal 22 giugno al 5 luglio, presso il Torino Outlet Village, sarà possibile approfittare in anteprima di prezzi esclusivi, un’occasione perfetta per anticipare lo shopping estivo nei negozi aderenti all’iniziativa.

2. VIP SALES AL BRUGNATO 5 TERRE VILLAGE

Affari all’orizzonte aldove, a partire dal prossimo 15 giugno, ad andare in scena saranno i Vip Sales. La promozione, dedicata a tutti i possessori della VIP Card, permetterà ai clienti più fedeli di fare shopping all’insegna del risparmio.

3. PRE-SALDI ALL’OUTLET ROBERTO BOTTICELLI

Vacanza all’insegna del risparmio nelle Marche dove, facendo tappa presso l’, per il periodo di giugno è previsto uno sconto del 20% sulla merce presente in negozio.

4. COOL DAY NEI CENTRI THE STYLE OUTLETS

Al, così come presso il Castel Guelfo The Style Outlets, fino al 3 giugno sarà possibile approfittare dei Cool Days: cosa bolle in pentola? A disposizione dei clienti sconti del 30% sul prezzo outlet delle collezioni primavera-estate. La promozione è valida nei negozi aderenti all'iniziativa.