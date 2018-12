Chocomodica 2018, l’oro vero di Modica protagonista

Conto alla rovescia per l’edizione 2018 di Chocomodica, la kermesse che mette l’oro in bocca come il mattino, da assaporare e vivere con amabile convivialità. Si svolgerà dal 6 al 9 dicembre, con tanti eventi ed iniziative in programma, che vanno ben oltre la sfera gastronomica.Da giovedì 6 dicembre, ad esempio, torna l'appuntamento con #CineCiok, la rassegna cinematografica al sapore di cioccolato al Teatro Garibaldi e alla Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo. E poi musica, letteratura, arte, spettacoli, laboratori di cucina, show cooking, laboratori per bambini, abbinamenti enogastronomici e degustazioni, per un calendario ricco e fittissimo che non lascerà spazio alla noia. Fra le iniziative più originali, da segnalare quella del prof. Edoardo Malagigi, dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, che realizzerà a Modica il suo Pinocchio, una splendida installazione di cioccolato e carta pesta.Assimilata all’oro, la barretta del cioccolato di Modica allude a delizie e a visioni difficili da dimenticare. Il mitico cioccolato di Modica, con le sue memorabili sorprese olfattive ed emozionali, è il primo cioccolato IGP e invita a scoprire il segreto dello sfolgorio di zuccherosi cristalli a firma di sapienti artefici del buono e del bello.Nella città al sapor di cioccolato perdurano le chiese medievali dell'antica capitale della Contea e le settecentesche chiese “ricamate” nella pietra, e rivivono pure i palazzi ornati con festosi portali barocchi e con grotteschi mascheroni che sorreggono ferree e fiorite volute. La magica sintonia orchestrata da affascinanti momenti di festa, di musica, d’arte e di cultura diventa virale a ChocoModica.