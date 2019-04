Chef stellati per il Conegliano Valdobbiadene Festival

Quattro date, quattro chef stellati e quattro ristoranti del territorio, sono gli ingredienti per le serate di Cucina d'Autore che il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha programmato per il prossimo mese di maggio, in collaborazione con l'Associazione Ambasciatori del Gusto e l'Associazione Nazionale Sommelier. Un evento che unisce il prestigio della cucina gourmet stellata alla degustazione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.Carlo Cracco, Cristina Bowerman, Moreno Cedroni e Simone Padoan saranno gli chef che proporranno i loro piatti nell’ambito dell’iniziativa. Ognuno, presso un ristorante del territorio, preparerà una proposta gastronomica capace di valorizzare in maniera sublime la tradizione enologica del Prosecco Superiore.Sabato 18 maggio 2019 Le cantine del Conegliano Valdobbiadene aprono le loro porte ai visitatori con eventi, degustazioni e incontri su prenotazione, per conoscere più da vicino il territorio e le sue realtà.Il 19 maggio, invece, durante la Rassegna del Prosecco Superiore al Castello San Salvatore a Susegana, si potrà gustare la golosa proposta Street food dello chef Niko Romito, il cui nome è già una promessa di esplosione di gusto: la "Bomba"! Ovviamente si tratta di una specialità gastronomica sempre pensata per esaltare l’abbinamento col Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.7 maggio 2019 - Carlo Cracco - Ristorante da Gigetto, Miane16 maggio 2019 - Moreno Cedroni - Ca' del Poggio, San Pietro di Feletto23 maggio 2019 - Cristina Bowerman - La Corte, Follina29 maggio 2019 - Simone Padoan - Locanda da Lino, Solighetto