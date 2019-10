Cantina Rauscedo, le radici del vino in Friuli

A Rauscedo, in Friuli, tra i fiumi che scorrono impetuosi e poi improvvisamente scompaiono nel terreno, si dice che "".La Cantina Rauscedo non è un’azienda imprenditoriale, ma una cooperativa che dal 1951 unisce persone con i loro ideali di condivisione e coesione sociale. Il vino è un credo e qui si è accolti dal benvenuto dato dai suoi abitanti che dichiarano con orgoglio: “Rauscedo, le radici del vino”. Oltre 65 anni di storia per creare, vendemmia dopo vendemmia, un vino di grande qualità derivante da terrenti poveri e sassosi. La tradizione, tramandata fin dai tempi dei romani, ha permesso di trasformare un lembo di terra apparentemente inospitale nella terra ideale per produrre vini che non hanno rivali nel mondo.Il Friuli non è solo pianure rigogliose, alpi e coste: il territorio di Rauscedo è nella bassa pianura alluvionale friulana, disegnata dal corso dei fiumi Tagliamento, Meduna e Cellina. Non solo terra, ma aria: aria pura, che fonde la brezza alpina con le correnti miti provenienti dal mare. È ancora l’acqua ad essere protagonista con la pioggia che cade abbondate durante tutto l’anno e che permette alle rocce di conferire al terreno i minerali che l’uva imprigiona e infonde negli aromi intensi del vino.La cantina fonde lo stile sobrio del dopoguerra con le esigenze di ergonomia più moderne.Volumi generosi e spazi d’altri tempi ospitano al suo interno le cisterne con le quali si vinifica l’uva proveniente dagli oltre 1200 ettari di vigneto. La tecnologia è necessaria per garantire gli standard elevati di qualità che Cantina Rauscedo si è imposta. Una squadra di tecnici esegue tutti i controlli necessari per monitorare lo stato di avanzamento della fermentazione che porterà ad ottenere un vino perfetto.Gli spumanti nascono dopo numerosi passaggi che regalano le celebri bollicine sprigionate dai lieviti sui quali riposano. I rossi seguono un processo che li carica naturalmente in robustezza. I bianchi riescono a sprigionare il profumo tipico del territorio. Solo con la tecnologia è possibile preservare l’impronta che la natura dà al vino.RauscedoVia del Sile, 16 - 33095 Rauscedo - PNTel. +39 0427 94020rauscedo@cantinarauscedo.comdegustazioni e vendita dal lunedì al sabatodalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00