Buon Ricordo: Ravioli di zucca delle Colline Teramane

Il ristorante Vecchia Silvi, il cui Chef Davide D’Agostino ha ideato la ricetta che vi proponiamo oggi, è un locale rustico quel tanto che basta per essere adeguato alla tradizione che vuole rappresentare. I suoi sapori sono intensi: formaggi e salumi, carni d’agnello e selvaggina, carciofi e patate di montagna, vini e dolci di antica storia. Si trova a Silvi Alta, un borgo antico delle Colline Teramane, in Abruzzo , dove lo sguardo spazia dall’Adriatico al Gran Sasso: in basso è la Marina, con il bellissimo arenile. Nell’entroterra si sale verso cittadine pittoresche come Loreto Aprutino e Penne.

Una ricetta che incarna perfettamente lo spirito di questi luoghi. Quella delle Colline Teramane, infatti, è una terra di sapori e di tradizioni. Qui uliveti e vigne curati alla stregua di meravigliosi giardini, inconsueti percorsi a spasso tra borghi e paesini medievali dove immergersi nella cultura, nell'arte e nel folklore di questo "pezzo d'Abruzzo". Tanti i "tesori" artistici da visitare: pievi, abbazie, chiese romaniche, monumenti e musei dal notevole valore storico e culturale. Ed infine i sapori più genuini della cucina teramana accompagati dall'immancabile Montepulciano d'Abruzzo DOCG "Colline Teramane", vino rinomato in tutt'Italia.

Ingredienti per 4 persone - Per la pasta: 4 uova, 500 gr di farina, 10 gr di timo, 10 gr di prezzemolo, sale q.b. Per la salsa: 50 gr di zucca, una carota, 1/2 cipolla, 1/2 patata, una spolverata di noce moscata, 30 gr di parmigiano, sale e pepe q.b. Per la farcia: 150 gr di ricotta caprino dei Monti della Laga, 20 gr di mandorle tostate, sale q.b.



Svolgimento - Mettere la farina a fontana sul tavolo. Incorporare le uova, il sale, un po’ di acqua e gli odori. Tirare la sfoglia sottile e mettere il ripieno in piccole dosi sulla sfoglia a distanza di 2 cm. Ricoprire con altra sfoglia e tagliare con l’apposito utensile a forma di cuore. Preparate la salsa di zucca mettendo in una casseruola la zucca a pezzi, la carota, la cipolla e la patata. Far cuocere a fiamma moderata. Aggiungere un bicchiere di brodo vegetale, per 30 minuti circa. Frullare il tutto. E aggiungere il parmigiano, la noce moscata e aggiustare di sale. Lessare i raviolini e versarli nella salsa, amalgamando bene. Servire subito. Vino in abbinamento: Montepulciano d'Abruzzo.