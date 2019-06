Al via il Brodetto Show 2019 a Porto Recanati

Torna anche per il 2019 la Sagra del Brodetto a Porto Recanati, un’intera settimana dedicata al gustoso piatto di pesce meglio conosciuto come “Brodetto bianco”. Dall’8 al 15 giugno i partecipanti potranno degustare il piatto tipico cucinato secondo la ricetta tradizionale nei ristoranti aderenti della pittoresca località balneare.A Porto Recanati il Brodetto esiste da sempre, o per essere più precisi da quando esistono i pescatori. E’ un sugoso piatto marinaro che ha costituito per secoli il principale, se non l'unico, pasto dei pescatori. Deriva dalla abitudine della gente di mare di utilizzare, quanto del pescato non potesse essere destinato al mercato, per scarsa richiesta, piccola taglia, poca quantità. E, da questo insieme indefinito, se pur buono, di pesci, nasce il Brodetto in origine condito solo con un filo d’olio.Via via il piatto ha subito evoluzioni sempre più raffinate, diventando piatto tipico delle Marche e conquistando la sua fama in tutto il mondo. La variante portorecanatese nello specifico nasce dall’inventiva del cuoco Velluti e risale ai primi del ‘900. Su una pubblicazione del Touring Club Italiana del 1931 l’indicazione del “Brodetto Bianco che si prepara a sud del Monte Conero” illustra infatti le principali caratteristiche della ricetta: l’assenza di pomodoro e l’aggiunta di zafferanella (zafferano selvatico del Conero) che dà al piatto un colorito giallognolo.Il Brodetto Show 209 è la ventunesima edizione di questa gustosa sagra, promossa dal Comune e dalla neonata “Accademia del brodetto alla portorecanatese”. I partecipanti potranno ammirare un vero e proprio “spettacolo live” dedicato al brodetto. Oltre alla degustazione, infatti, si potrà ascoltare la narrazione e ammirare la dimostrazione dal vivo dei riti e delle tradizioni legate a questo piatto.La degustazione di brodetto si farà in abbinamento ad un altro vanto dell’enogastronomia marchigiana: il Verdicchio dei Castelli di Jesi. Per la lista dei ristoranti aderenti, fra i quali segnaliamo gli “specialisti” del piatto tipico come “Il mago del Brodetto” e “L’Uomo del Brodetto”, rimandiamo alla locandina esposta anche sul sito ufficiale del turismo a Porto Recanati.