A Udine per i Bocconcini di vitello con San Daniele e Montasio

San Daniele e il saporito formaggio Montasio. Questi deliziosi e teneri bocconcini di vitello, a cui il sesamo dà un tocco di terre lontane, sono ideati dallo chef Massimiliano Boscarello del Ristorante Osteria La Pergola, gestito da Silva Beinat, sito a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Ma, prima della ricetta, soffermiamoci su queste due interessanti eccellenze del territorio.







Le due eccellenze friulane Una ricetta che fa incontrare due grandi protagonisti della tradizione gastronomica friulana: il dolce prosciutto die il saporito formaggio. Questi deliziosi e teneri bocconcini di vitello, a cui il sesamo dà un tocco di terre lontane, sono ideati dallo chef Massimiliano Boscarello del, gestito da Silva Beinat, sito a, in provincia di Udine. Ma, prima della ricetta, soffermiamoci su queste due interessanti eccellenze del territorio.

Il Prosciutto di San Daniele (DOP) è un prosciutto crudo stagionato riconosciuto prodotto a Denominazione di Origine dal 1970 dallo Stato italiano e dal 1996 dall'Unione europea come prodotto a denominazione di origine protetta (DOP). Viene prodotto da 31 aziende nel comune di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, e sempre qui si svolgono tutte le fasi di trasformazione e lavorazione del prodotto, lunghe ben 13 mesi. Gli unici ingredienti del prosciutto di San Daniele sono cosce di maiali italiani, sale marino e, ovviamente, il particolare microclima di San Daniele. Conservanti presenti: zero.

Montasio, invece, formaggio a Denominazione di origine protetta, prende il suo nome dal celebre altopiano del Montasio, nel quale viene prodotto il formaggio fin dal 1200, presso l'Abbazia di Moggio Udinese si sono affinate le prime tecniche di produzione, mentre i primi riscontri del nome risalgono al decreto del 22 agosto 1773, quando il Consiglio della città di Udine impose ai commercianti la vendita a prezzo fisso di alcuni prodotti, tra cui questo formaggio, cui, apprendiamo da tale documento, venne imposto il prezzo di 19 soldi a libbra.







La ricetta dei Bocconcini di vitello Il, invece, formaggio a Denominazione di origine protetta, prende il suo nome dal celebre altopiano del Montasio, nel quale viene prodotto il formaggio fin dal 1200, presso l'Abbazia di Moggio Udinese si sono affinate le prime tecniche di produzione, mentre i primi riscontri del nome risalgono al decreto del 22 agosto 1773, quando il Consiglio della città di Udine impose ai commercianti la vendita a prezzo fisso di alcuni prodotti, tra cui questo formaggio, cui, apprendiamo da tale documento, venne imposto il prezzo di 19 soldi a libbra.

Ingredienti per 4 persone - 800 g di bocconcini di vitello, semi di sesamo q.b., 12 fette di prosciutto crudo di San Daniele, 100 g di burro, 200 g di latte, 300 g di formaggio Montasio fresco, sale e pepe.

Preparazione - Coprire completamente i bocconcini con i semi di sesamo, quindi vestire i bocconcini con il prosciutto crudo. Adagiarli su una placca rivestita con un foglio di carta da forno e infornare per 20 minuti a 180°. Nel frattempo sciogliere il burro in un tegame, aggiungere il latte ed il Montasio precedentemente ridotto a cubetti. Portare ad ebollizione ed aggiustare di sale e pepe. Impiattare i bocconcini ormai cotti (il crudo è diventato croccante) e nappare con la salsa al Montasio. Servire subito.