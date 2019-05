Veneto, Prosecco e teatro nel borgo di Asolo

Soprannominatoper la sua posizione panoramica adagiata su una collina, Asolo è un borgo del Trevigiano che conquista con il romanticismo dei suoi scorci che, non a un caso, hanno toccato la sensibilità artistica di personalità come il Giorgione, che più volte ha impresso sulle sue tele le bellezze del borgo, Pietro Bembo, che vi ha ambientato alcuni dei suoi sonetti, Henry Kames, che l'ha scelta come teatro di alcuni dei suoi racconti più famosi, ed Eleonora Duse che ne fece la sua dimora chiedendo persino di essere sepolta nel suo cimitero.C'è tanta storia adche emana dalle vie del centro storico dal fascinomedievale, dai suoi edifici e dalle ville palladiane, e c'è un'atmosfera tutta speciale sprigionata dai paesaggi che incorniciano il borgo coperti da morbide colline e rigogliose viti, ulivi e cipressi. Tutto questo rende la cittadina una meta ideale per una romantica fuga di coppia. E' piacevole passeggiare per le vie del borgo e scoprire i suoi luoghi più caratteristici, tra cuicon la sua bella fontana rinascimentale, Via Robert Browning, costeggiata da pittoreschi porticati ed affreschi di epoca quattrocentesca. Di grande fascino il colpo d'occhio offerto dalla, che veglia sulla cittadina dall'alto del Monte Ricco dal quale si gode di una splendida vista. Meritano una visita anche il Museo Civico, ospitato all’interno del quattrocentesco Palazzo della Ragione, la cinquecentesca Villa degli Armeni e la prestigiosa sede del Comune e Palazzo Beltramini.Da non perdere, inoltre, la, edificata su un sito che ospitava un complesso termale romano, e nella quale è custodito una preziosa pala d’altare con "L'apparizione della Vergine", capolavoro di Lorenzo Lotto. Chi ha amato ed ammirato il fascino e l'eleganza di Eleonora Duse può godere dell'imperdibile opportunità di ammirarne quella che fu la sua casa, nella zona nord-occidentale della città, o celebrare la sua memoria con una serata a teatro (dal 1932 intitolato proprio alla regina delle attrici) nella splendida cornice del Castello che lo ospita dal 1798. Completando, magari, l'esperienza con una deliziosa degustazione delle specialità della gastronomia locale ed un brindisi a base di Prosecco, considerato fra i migliori.Leggi anche: