Puglia, itinerari da sogno nel borgo di Maruggio 

Mare limpido, masserie, siti archeologici, un borgo ricco di storia e caratteristici trulli dal tetto in canne. Maruggio, ai piedi delle Murge tarantine e a 30 chilometri dal capoluogo, è un piccolo tesoro pugliese che riesce ad incantare a suon di scenari romantici, sapori e profumi d'altri tempi. Non meraviglia, dunque, che si sia. Il suo fascino è indiscutibile e la sua storia lunghissima. Proprio per questo l'esplorazione del centro storico e dei suoi dintorni si rivelerà un'esperienza davvero emozionante. Specialmente se vissuta assieme ad una persona speciale con la quale condividere la bellezza ed il romanticismo delle atmosfere che ammantano la campagna punteggiata di masserie e le splendide dune lambite da un limpidissimo Mar Ionio a soli due chilometri dal borgo. Il sito, per la sua bellezza e la rilevanza naturalistica, è stato, infatti, tutelato dall'istituzione del Parco delle dune di Campomarino, dichiarato sito di rilevanza comunitaria.Quest'anno, poi,. Da giugno a settembre, infatti, e bellezze architettoniche e naturalistiche del borgo si offrono ai loro visitatori con interessanti itinerari guidati che porteranno i partecipanti alla scoperta degli angoli più caratteristici di questo gioiello pugliese. Un'ottima occasione, dunque, per organizzare una piccola fuga romantica con la propria dolce metà. Le visite, organizzate dal Circolo Legambiente rientrano nel programma “Arte & Natura” che ha lo scopo di promuovere il turismo nel borgo attraverso iniziative volte a presentare e valorizzare il territorio ricco di attrattive di elevato valore culturale, storico e ambientale.In particolare, ogni sabato da giugno a settembre, l'associazione accompagnerà i visitatori alla scoperta delattraverso un tour che toccherà i luoghi più rappresentativi del borgo, dalla Chiesa Matrice all'ex Convento di Santa Maria delle Grazie e ad alcuni degli angoli più pittoreschi del nucleo storico punteggiato di palazzetti storici e piccole case imbiancate a calce. La visita, che ha un costo di soli 5 euro a persona (i bambini partecipano gratuitamente) ha una durata di circa due ore e prende il via piazza S. Giovanni con ritrovo alle 17.30.I mercoledì (martedì durante il mese di agosto) sono, invece, dedicati alle meraviglie naturalistiche che incorniciano Maruggio. Le Dune di Campomarino di Maruggio, dichiarate Sito di Interesse Comunitario, si mostrano in tutto il loro splendore ai partecipanti attraverso una vera e propria escursione esperienziale lungo i percorsi naturalistici presenti sulle Dune corredata da informazioni storiche, racconti della natura, colori, profumi, tramonti mozzafiato e paesaggi incantevoli. L'escursione prende il via alle 18.00 da Piazzale Italia, ha una durata di circa un'ora mezza ed un costo di 4 euro a persona. Anche in questo caso i bambini parteciperanno gratuitamente.E per concludere in bellezza una giornata dedicata alla scoperta di bellezze archeologiche, storiche, architettoniche e naturalistiche, vale la pena concedersi una cena romantica a base delle prelibatezze della cucina locale tra cui le deliziose puddiche, i pezzuri, le pettole i purcidduzzi, i pizzarieddi con pomodoro e cacioriccota e le sfiziose frise da condire il prezioso olio locale prodotto ancora oggi con la tecnica della molitura a freddo. Il tutto bagnato da un buon calice di uno dei deliziosi vini locali dei vitigni di Malvasia Nera, probabilmente importati dai Cavalieri di Malta, o di Primitivo.Il vino è un tesoro prezioso della tradizionale pugliese.Leggi anche: