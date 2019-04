Orvieto, scoprire i luoghi più romantici

La città d i Orvieto , in provincia di Terni, è abbarbicata su una roccia di tufo. Ricca di storia, ospita capolavori architettonici conosciuti in tutto il mondo e a questo si aggiunge il rilassante paesaggio circostante. Non mancano ristoranti e locali da provare, a conferma della sua vivacità che però non coincide con caos. Anzi, è una destinazione adatta anche alle coppie in vena di romanticismo che abbiano voglia di ritagliarsi momenti intimi ricchi di suggestioni. Una tappa ad Orvieto non può che incominciare dal Duomo , ovvero la, mirabile esempio dell’architettura gotica dell'Italia centrale nonché una delle chiese più importanti e belle del paese, con la sua facciata armoniosa ed equilibrata e l'interno caratterizzato dall'alternanza di fasce di basalto e travertino sullo stile senese. A lasciare senza fiato è la, uno dei capolavori della pittura rinascimentale iniziato da Benozzo Gozzoli e completata da Luca Signorelli nel 1504.Leggi anche: Orvieto, cosa si nasconde sotto la Chiesa di Sant'Andrea Altro simbolo cittadino è la, punto di riferimento con i suoi 47 metri, da cui si può godere di una magnifica e romanticissima vista. Altra caratteristica della città è la presenza di pozzi: quello di, voluto nel Cinquecento da Papa Clemente VII, è il più famoso, con la sua scala ecoidale che permette di accedere da due porte diverse e salire e scendere contemporaneamnte senza intralciarsi. Ci sono poi il, di epoca etrusca, la cui visita permette di vede anche le grotte, la fornace, la cisterna etrusca e vari reperti, e, l’insieme di cunicoli e cavità artificiali presenti sotto la città. Accanto a tutto questo si svelano colori e scorci che circondano piazzette da scoprire, ideali per scambiarsi promesse d’amore.In Umbria scopri anche Assisi Percorrendoci si ritaglia tempo per respirare una calma atmosfera sotto l’ombra di antichi alberi, panchine, con uno splendido panorama sulle colline circostanti. Al tramonto un’altra bella visuale la offre. A conclusione di una degna giornata vale la pena assaporare i migliori sapori umbri, magari al Pozzo Etrusco da Giovanni , in un antico palazzo del Quattrocento, dove le materie prime locali sono di ottima qualità, o all’ Antica Rupe , locale raffinato del centro storico che si propone con una cucina casalinga i cui piatti forti sono pasta fatta in casa e i dolci, tutti basati su ricette tradizionali.