È da poco ripartita la nuova edizione di Temptation Island , programma televisivo che mette alla prova sei coppie che, per ben cinque settimane, si trovano a fare i conti con i loro sentimenti tra dubbi, litigi, gelosie, tradimenti etc. Al termine del suddetto periodo, i fidanzati devono decidere se intendono continuare o meno la relazione. Che vi piacciano o meno le dinamiche del reality, c’è da dire che le location scelte nel corso delle ultime edizioni sono a dir poco meravigliose.

Perché accontentarsi di vederle davanti a uno schermo quando, in realtà, potreste viverle in prima persona? Ebbene sì, a volte la tv fornisce spunti utili che permettono di avere una sorta di anteprima di quella che sarà, a tutti gli effetti, la meta in cui trascorrere le proprie vacanze. Quali sono dunque le destinazioni papabili dove mettersi alla prova come coppia? Niente meglio di un bel viaggio in barca . Ebbene sì è risaputo, dati gli spazi esigui, la vacanza in barca non è alla portata di tutti: è una bella sfida in quanto fornisce l’occasione per confrontarsi e imparare a rispettare l’uno gli spazi dell’altro. Non solo. Insegna anche a lavorare fianco a fianco per raggiungere un comune obiettivo.





Dove dirigersi? A illuminare d’immenso è stato Sailogy , piattaforma online di noleggio barche che si affida a charter professionisti rendendo così la navigazione non un lusso per pochi ma una possibilità per tutti. La costa pugliese, ad esempio, è una destinazione perfetta se il proprio intento è quello di abbinare a del sano ozio un pizzico di avventura e tanto divertimento. I colori del suo mare non lasciano indifferenti così come il fascino senza tempo degli innumerevoli borghi costieri dove regalarsi una vacanza multisensoriale. Non è tutto perché a deliziare gli animi festaioli è un fitto calendario di eventi che permette di fare il pieno di spensieratezza.





Se tra le proprie passioni rientrano tanto la natura quanto la storia, vale la pena avventurarsi tra le acque del Tirreno, al largo del Golfo di Gaeta , già molto apprezzate ai tempi degli antichi romani le cui vestigia si ammirano sulla terraferma. Dopo aver placato la propria curiosità e la sete di conoscenza, vale la pena spingersi alla scoperta dell’arcipelago pontino e dei suoi gioielli di origine vulcanica come, ad esempio, Ponza e Palmarola.