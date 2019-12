Il Castello pugliese di Mesagne

Chiunque si rechi in Puglia, raggiunta la città di Mesagne, in provincia di Brindisi, non può fare a meno di rimanere attratto dalla maestosità del castello. Guardandolo, si può immaginare un mondo di guerre, di combattimenti avvenuti in questo luogo di confine tra longobardi e bizantini, tra normanni e angioini, tra questi e gli aragonesi. Il castello di Mesagne è infatti, sicuramente, il monumento più rappresentativo della città, con un’altezza di circa 20 metri. Il nucleo originario era costituito da un accampamento fortificato risalente all’undicesimo o dodicesimo secolo.Mesagne agli inizi dell’undicesimo secolo era sotto il dominio bizantino. Nel 1062 la Puglia fu conquistata dai normanni e a quella invasione risale forse la fondazione del “castrum” di Mesagne. Il castello assunse tuttavia le attuali sembianze nel XVII secolo, al tempo dei feudatari di casa de Angelis.Il nucleo medievale fu infatti trasformato radicalmente, in senso barocco, intorno al 1660 dall'architetto sacerdote mesagnese Francesco Capodieci, di cui i De Angelis furono i mecenati e al cui estro si affidarono per rendere armoniosa l’imponente struttura: a lui si deve la progettazione dei piani superiori.I De Angelis spesero somme ingenti per trasformare l'antico castello in residenza moderna, e attuarono una serie di restauri destinati ad imprimere all’antico maniero quel volto barocco che avrebbe conservato fino al giorni nostri.Nel corso del ‘900 le stanze del castello furono utilizzate per scopi diversi: nell’attuale “auditorium”, ad esempio, venne allestita una sala cinematografica, il “Cinema Italia”. Successivamente questo ambiente divenne una sala giochi, che restò aperta fino agli anni ’80. Sul cortile interno si affacciavano, invece, uffici, associazioni e molte abitazioni private, fra cui quella del maresciallo dei Carabinieri. Per quanto riguarda il piano superiore, la gran sala fu adibita a teatro intorno agli anni ’30.Appena entrati nella fortezza, il primo ambiente che si incontra è l’Auditorium, un tempo probabilmente ricovero militare. Sulla destra vi è l’accesso al torrione, diviso in cinque camerette in cui si nota la presenza di feritoie e di stipi. Nella stanzetta centrale vi sono le scale di accesso alle carceri, ed un pozzo di acqua sorgiva. In quest’ala del castello c’era anche una cucina, e tuttora se ne osserva il forno. Dalla cucina si esce nello splendido cortile interno.Il piano ammezzato, un tempo utilizzato come dispensa, ospita le stanze da letto e la gran sala, detta anche sala a capriate per il particolare tipo di copertura con travi lignee lasciate a vista. La gran sala era decorata con affreschi raffiguranti stemmi araldici, che ci sono giunti piuttosto rovinati. Al suo interno esiste anche una piccola cappella privata. Proseguendo, si accede al primo piano del torrione, dotato di un’altra grande sala, probabilmente un soggiorno.Ci sono ambienti che caratterizzano fortemente il castello di Mesagne, come appunto la Grande Sala ma anche le neviere, particolari stanze adibite ad uso di ghiacciaia. Si trattava di un ambiente sotterraneo, interamente rivestito in legno, in modo tale da ottenere un discreto isolamento termico. Qui un tempo veniva immagazzinato il ghiaccio, utilizzato per conservare le vivande. La neve veniva raccolta sulle montagne delle Murge tarantine e, dopo essere stata compressa in sacchi di canapa, era condotta a Mesagne e conservata, appunto, nelle neviere. All’interno del castello esistevano due di questi ambienti: il primo era collocato sotto il pavimento della stanza sulla sinistra dell’ingresso principale. La seconda neviera era ubicata sul lato nord-ovest del castello, in corrispondenza dell’attuale sala mostre.Castello di MesagneVia Castello72023 Mesagne BRTel. 0831 776065