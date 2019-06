Puglia, magie del 500 nel castello di Minervino

Nell’entroterra salentino, a circa 42 chilometri da Lecce comprende le frazioni di Cocumole e di Specchia Gallone. Il borgo, eletto a baluardo di difesa contro i turchi dal re Ferdinando I d’Aragona, venne distrutto dai saraceni, costringendo la popolazione a rifugiarsi nell’entroterra. Solo nel Cinquecento Minervino tornò a nuova vita, diventando feudo della famiglia Venturi, nobile ed antica casata che possedeva diverse proprietà in Terra d’Otranto.Leggi anche: Lecce, l'abbazia romanica delle meraviglie Il centro abitato è caratterizzato dalla presenza di molte chiese tra cui la Chiesa Matrice dedicata a San Michele Arcangelo e la Cappella dell’Addolorata. Ma di notevole interesse sono anche, arricchito da un maestoso atrio, decorazioni floreali e particolari balaustre, e Palazzo Ducale Venturi , una vera e propria fortezza incastonata tra maestosi uliveti, rigogliosi vigneti ed agrumeti. Quest’ultimo nasce nel XVI secolo come insediamento dei Templari prima di diventare fortezza militare. Oggi è stato trasformato in unopur mentendo le originali atmosfere. Ecco, dunque, ammirare le volte in pietra, gli affreschi, le pavimentazioni originali in pietra leccese. I sontuosi ambienti sono curati nei minimi dettagli cosi come particolarmente attenta è stata la scelta di mobili, quadri e manufatti antichi.L’intero palazzo è stato sapientemente ristrutturato sotto la guida della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Particolarmente inebriante è trascorrere momenti di relax nel salotto a cielo aperto fra i profumi dell’agrumeto o nella rinfrescante piscina di acqua salata dotata di idromassaggio. Oltre a questo si può godere della testimonianza dei due antichi forni al sale e della stupefacente piscina riscaldata ricavata da un caratteristico Frantoio Ipogeo. La struttura dispone di, di cui 3 al piano terra e 10 al primo piano servito da ascensore, dotate di tutti i comfort più moderni. Il carattere fortificato del maniero è ancora oggi visibile con le feritoie presenti sul coronamento del muretto d’attico che corre lungo i prospetti, i doccioni in pietra sagomati a foggia di cannone, la torretta di avvistamento che si erge al lato destro del prospetto principale e le caditoie presenti in corrispondenza di tutte e finestre del primo piano. Palazzo Ducale Venturi fa parte dell’ Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia