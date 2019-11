Nel favoloso mondo di Amélie, ecco il Café des Deux Moulins a Parigi

Café des Deux Moulins, ovvero quel locale che ha fatto da ambientazione principale a uno dei film francesi più celebri della storia del cinema: Jean-Pierre Jeunet ha diretto nel 2001. Un cult istantaneo, privato dell'Oscar al miglior film straniero, vinto nel 2002 da No Man's Land.



Il, ovvero quel locale che ha fatto da ambientazione principale a uno dei film francesi più celebri della storia del cinema: Il favoloso mondo di Amélie . La commedia romantica con una dose di fantasy cheha diretto nel 2001. Un cult istantaneo, privato dell'Oscar al miglior film straniero, vinto nel 2002 daTante sono le scene del film ambientate all’interno di quel caffè parigino in cui(l'attrice francese Audrey Tautou nel ruolo che ha lanciato la sua carriera) lavora come cameriera. Un locale aperto ancora oggi e facilmente individuabile nel distretto di, a nord di Parigi.

Les Deux Moulins prende quel nome per via dei due storici mulini di Montmartre che si trovano nei paraggi. Il caffè è posizionato esattamente all’incrocio tra Rue Lepic e Rue Cauchois e per arrivarci basterà saltare sulla metro e scendere a Blanche. Se deciderete di andare oltre la foto d'obbligo davanti al locale, allora potrete godere di un posto che è caffè, ristorante e brasserie allo stesso tempo.



All’interno il ristorante è un tempio per i fan del cinema. La statua di un nano da giardino, già iconica nel film di Jeunet, domina il bar. Una foto gigante di Audrey Tautou sorridente nei panni di Amélie vi guarda mentre mangiate o bevete. I tavoli sono coperti da immagini del film. E i proprietari mettono a disposizione quei copritavola, dieci per soli tre euro. Le deux moulins è un diner che si mischia a bistrot francese, ma il menu presenta anche pasti leggeri con una selezione di insalate. Non può mancare la crème brulée presentata nel film che si potrà accompagnare con un’ottima cioccolata calda. Prezzi totalmente ragionevoli, considerato che vi trovate al centro di Parigi. E via libera a tutte le foto che vorrete scattare all'interno del locale.



Les Deux Moulins è così legato al film di Jeunet che lo stesso staff, a quanto pare, ama interpretare un ruolo. Dunque non preoccupatevi se qualcuno alzerà il tono della voce o se una cameriera vi allontanerà da un tavolo. Ricordate invece che fa tutto parte del "gioco di ruolo".



Ecco Les Deux Moulins in un video pubblicato sul sito ufficiale del caffè.





Una volta lasciato il locale, perché non visitare il resto del quartiere e scoprire le altre location del film? Il negozio situato in Au Marche dela Butte, la rue des Trois Freres e l’appartamento della protagonista che si trova al numero 56 di questa rue.