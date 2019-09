Nel cuore della Toscana, il Castello di Sammezzano

Unico nel suo genere e assolutamente singolare in un paesaggio come quello della Toscana quello di Sammezzano è un favoloso castello in stile moresco-orientale all'interno del quale appaiono molti motti in latino, frasi in italiano e anche note musicali. Lo stile di molte sue ambientazioni deriva dalla passione che Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona nutriva per la corrente definita "Orientalismo".Questo meraviglioso mix tra natura toscana, stile moresco-orientale e cultura antica è proprio uno dei fattori esclusivi di Sammezzano, che di certo non puo' essere considerato un maniero classico, ma una costruzione ben diversa da qualunque altra. Ad un'analisi più approfondita, gli elementi moreschi principali del castello sono i pregevolissimi mosaici in ceramica, le variopinte armonie geometriche e vegetali, ma anche i suggestivi bassorilievi e le varie cupole ad archi intrecciati. All'esterno, Il Castello di Sammezzano si distingue invece per una facciata solare ed una facciata lunare.Oltre che per esterni ed interni (il castello dispone di ben 65 sale), Il Castello di Sammezzano è anche circondato da un giardino meraviglioso. Nell'area verde circostante il castello in origine erano state piantate 147 piante delle quali, a tutt'oggi, sono ancora visibili sequoie, palme, aceri, querce, ginepri e i tanti lecci che danno anche il nome alla località in cui si trova (Leccio, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze).Il castello di Sammezzano ha assunto l’aspetto attuale grazie all’ opera di Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona che trasformò ed ampliò l’edificio preesistente nel periodo di tempo compreso tra il 1843 e il 1889. La maggior parte della sua vita fu quindi dedicata all’opera titanica di realizzare il Castello e il Parco di Sammezzano. La storia del luogo è però assai più antica: si può risalire all’epoca romana e continuare nei secoli successivi.Nel 1972 il Ministero della Pubblica Istruzione con DM in data 2° settembre 1972, dichiara ai sensi della Legge n. 1089 del 1939 il Castello e l’area del Parco Storico di Sammezzano di interesse artistico e storico e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela conseguenti.www.sammezzano.org