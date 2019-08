L'arte del bonsai in un affascinante museo

Quella del bonsai è un'arte. Anzi, è la natura che incontra l’arte. Tecnica centenaria che proviene dall’Oriente, nata in Cina e affinata in Giappone, è la straordinaria disciplina botanica che cura alberi in miniatura, dentro vasi e contenitori scultorei. Non semplici piante, ma opere di arte, ingegno, tecnica e botanica. Che in Italia si sono diffuse anche grazie a ‘pionieri’ di questa passione come Luigi Crespi, che dagli anni ’70 ha cominciato ad importare i bonsai nella sua azienda milanese, divenuta negli anni un punto di riferimento di quest’arte. Ma la ragione per cui vi parliamo di Crespi non è tanto l’offerta dell’azienda, quanto l’idea geniale e sui generis di aprire un Bonsai Museum: il primo museo del bonsai permanente al mondo.



In uno spazio di 600 metri quadrati sono esposte circa 200 piante a rotazione (ognuna ha esigenze specifiche in base al periodo dell’anno). Una collezione viva, che si arricchisce del prestigio di vasi pregiati e un allestimento pensato per esaltare i magnifici esemplari esposti. Il Crespi Bonsai Museum nacque nel 1991, e si trova a pochi chilometri fuori Milano. E’ un luogo per gli appassionati della cultura dei bonsai, ma anche per chi è affascinato dalla botanica in generale. Alcuni dei piccoli alberi si presentano dentro contenitori di pregio, appartenuti ad epoche antiche (Qing, Tokugawa e Meij). Mentre l’allestimento realizzato con cemento, acciaio, vetro e pietra naturale ‘abbraccia’ le piante e diventa parte dell’esposizione stessa. Alcuni degli alberi in esposizione sono stati curati dai più famosi maestri giapponesi, piante secolari sulla cui corteccia è impresso un mondo, un’arte, una cultura.