Le Gallerie d'Italia a Vicenza

Dopo vari passaggi di proprietà nel corso dell’Ottocento, il palazzo viene acquisito dalla Banca Cattolica Vicentina nel 1908 ed è oggi parte del patrimonio storico-artistico del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dal 1999 Palazzo Leoni Montanari è sede vicentina delle Gallerie d’Italia, il polo museale della Banca, in cui sono esposte una selezione delle trentamila opere appartenenti alle raccolte d’arte del Gruppo. Oltre alla collezione permanente il Palazzo ospita mostre temporanee grazie a prestiti e scambi con le principali istituzioni museali nazionali e internazionali.

SETTECENTO VENETO

Il percorso espositivo mette in scena 34 dipinti a rappresentare l'ultima fase pittorica della Serenissima. Presenti tutti i generi pittorici che nel XVIII secolo resero Venezia al centro della scena artistica internazionale. Fra prospettive e suggestioni luministiche la Serenissima e alcune città dell’Italia settentrionale, vengono rappresentate da grandi maestri come Canaletto, Luca Carlevarijs, Francesco Guardi, Michele Marieschi, Francesco Albotto, Francesco Zuccarelli. Di particolare interesse un opera di Agostino Fasolato intitolata “La caduta degli angeli ribelli”.

LE ICONE RUSSE

Si tratta di una delle più importanti raccolte di arte sacra conservata in Occidente, sia per numero delle opere, sia per la presenza di rari capolavori di alta epoca. È il caso di due importanti tavole di Novgorod del XIII secolo raffiguranti la “Discesa agli Inferi” e “l’Ascensione al cielo del profeta Elia”. Nel percorso sono ben rappresentate le scuole illustri come quelle di Mosca, Novgorod, Vladimir, Tver’ e Pskov. Non mancano le aree provinciali della Russia centrale e settentrionale. Ampio spazio viene dato alle opere realizzate nei secoli XVIII e XIX durante il periodo successivo alle riforme dello zar Pietro il Grande.