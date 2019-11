Lazio, nella Tenuta di Fiorano i vini come una volta

Alle pendici dei Colli Albani, all’interno dell’agro romano, si adagia un territorio coltivato ed abitato fin dai tempi dei romani che ha dato vita alla produzione di vino. E’ qui che sti trova la Tenuta di Fiorano , conosciuta a livello interazionale per i vini Fiorano rosso e Fiorano bianco. Il complesso degli edifici che compone la tenuta comprende il Casale di Fiorano, che nel X secolo era proprietà del Convento di San Saba ed è la parte più antica della Tenuta, i Casali di Fioranello, ovvero gli edifici del XIX secolo che, con la loro complessa struttura, gli eleganti elementi architettonici e la bella terrazza con vista su Roma erano la residenza padronale. Al centro della Tenuta è presente un edificio di grande ampiezza attualmente dedicato all’accoglienza e ad eventi di vario genere, inserito in un Parco creato nel secolo scorso dal Principe Paolo Boncompagni Ludovisi.Leggi anche : Lazio, a Bolsena una dimora da scoprire Nelsi può ammirare una collezione di piante rare provenienti da tutto il mondo e da una vasta rappresentanza di varietà di piante del Parco dell’Appia Antica. A fianco dell'edificio principale si trova anche una piccola cappella risalente al XVIII secolo. La Tenuta di Fiorano si estende su una superficie di 200 ettari circa destinati a vigneto, a uliveto e, tra vecchi annessi agricoli, alberi da frutto, seminativo, grano, trifoglio, erba medica con ampie zone di pascolo. La produzione dei vini è curata dal principe Principe Alessandro Jacopo Boncompagni Ludovisi che ne ha incrementato la produzione e ne ha curato la diffusione a livello mondiale.Grazie ai suoi spazi sia coperti che all’aperto, la tenuta offre la possibilità di realizzare diverse tipologie di eventi. L’area coperta più vasta ospita fino a 250 persone. Non manca una piscina inserita all’interno dell’ampio parco che offre anche un interessante percorso botanico. Inoltre vengono organizzati degustazioni di vini, incontri culturali, esposizioni di mostre, convegni, matrimoni. L’area gourmet si può frequentare su prenotazione, mentre è possibile acquistare i prodotti dell’azienda che rimane a conduzione biologica come vuole la tradizione della tenuta. Sono disponibili farine bianche ed integrali, pasta di vari formati, olio extravergine di oliva, miele, confetture prodotte con i frutti raccolti nella Tenuta e i famosi vini Fiorano Rosso, Fiorano Bianco, Fioranello Rosso e Fioranello Bianco. a Tenuta di Fiorano fa parte delle Dimore Storiche Italiane L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.