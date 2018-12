L'Abbazia di Fossanova, il gotico italiano più maestoso

Se siete alla ricerca di un bel borgo del Lazio da visitare durante questi giorni di festa, Fossanova potrebbe essere la soluzione ideale. Una splendida abbazia e il suo antico borgo riservano un’interessante visita nella storia architettonica e artistica del basso Lazio. L’Abbazia di Fossanova è uno splendido esempio dell’arte gotico-cistercense italiana, uno dei più antichi, e sorge a sua volta sulle rovine di una villa romana di età repubblicana, i cui resti sono ancora visibili. Inoltre, è un luogo di pellegrinaggio religioso, perché qui visse e morì San Tommaso d’Aquino. La tomba del santo è tuttavia vuota, perché la sua salma venne successivamente trasferita a Tolosa.



Costruita tra la fine del 1100 e l’inizio del 1200, l’abbazia appartenne prima all’ordine benedettino e quindi a quello cistercense. Il nome probabilmente deriva dalle strutture idrauliche (cloache) che si trovavano attorno all’aggregato di case circostanti. Esternamente è semplice ma assolutamente maestosa. Il nucleo principale è la Chiesa con lo splendido Chiostro interno. Attorno ad esso si trovano il Refettorio dei monaci, la Sala Capitolare e l’Infermeria dove Tommaso d’Aquino fu ricoverato e morì nel 1274. La chiesa è uno splendido esempio di gotico italiano, con i suoi imponenti pilastri congiunti da arcate, navate con volte a crociera, un grande rosone centrale che contraddistingue la facciata sia internamente che esternamente grazie alle sue decorazioni.



Appena fuori dal nucleo principale, nel tempo si sviluppò il borgo di Fossanova. Nacque un’infermeria che oggi è uno spazio utilizzato per attività culturali. Una foresteria, oggi impiegata come sede del Museo Medievale, un ospizio per pellegrini, stalle, piccole attività commerciali che ancora oggi offrono prodotti da forno, latticini e prodotti locali. L’Abbazia e il Boro di Fossanova si trovano immersi nella quiete della campagna, e offrono la possibilità di immergersi in un’atmosfera davvero magica, tra storia e tradizione.