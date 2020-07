La villa in Val di Noto dove si produce "il grano dei tre mesi"

Casale Modica visto dall'alto

Foto d'epoca dal Museo della Tonnara

Cucina di un appartamento

Prodotti tipici dell'Azienda Agricola Biologica Certificata di Casale Modica

Una volta era chiamataed era la circoscrizione amministrativa che si occupava della giustizia, dell’erario e delle milizie del Regno di Sicilia sin dal periodo normanno fino al 1812. Oggi è la Val di Noto , uno dei più celebri Patrimoni dell’Unesco italiani, simbolo del barocco siciliano grazie alle preziose testimonianze delle sue città: Noto, Ragusa, Modica, Scicli, Caltagirone, Militello, Palazzolo Acreide e Catania. Era a Noto che il governatore del Vallo aveva la sua sede. Ci troviamo nella zona sud orientale della Sicilia, in quell’area tristemente nota per il terribile terremoto del 1693, che distrusse i maggiori centri urbani del Vallo. Le otto città vennero però ricostruite adottando soluzioni architettoniche ed artistiche che ne fanno un’attrazione unica al mondo. E’ Noto che si ritaglia il ruolo della, dove numerosi sono i palazzi nobiliari e le magnifiche chiese che rappresentano al meglio il movimento artistico. Ad una ventina di chilometri, tra le fertili colline di un’area a forte vocazione agricola, ricca di storia, folklore e tradizioni, si trova Casale Modica , una struttura dichiarata di interesse culturale dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa.Si tratta di una villa signorile progettata ed edificata tra il XVIII e il XIX secolo, al confine con il comune di Rosolini. Acquistata a metà Ottocento dai fratelli Michele e Giuseppe Modica di San Giovanni Santostefano dall’ultima erede del ramo siciliano della Famiglia Borgia, Anna, la struttura venne impreziosita grazie all’intervento del figlio di Michele, Antonino Modica Munafò, che l’arricchì di una palazzina in stile liberty ad uso residenziale. Nel 1920 venne inoltre costruito lo stabilimento per la lavorazione del tonno sott’olio all’interno della villa, grazie alla concessione triennale della Tonnara di Vendicari. Oggi si può visitare il M useo Storico della Tonnara di Vendicari , denso di materiali e documenti che raccontano la storia di questa attività imprenditoriale così importante per quest’angolo di Sicilia nella prima metà del Novecento. Ecco dunque la possibilità di poter ammirare documenti epistolari, mappe, fotografie realizzate dal nonno Michele, figlio di Antonino, una piccola sezione con abiti, fotografie e curiosità varie più strettamente correlate alla famiglia.Dalla corte interna del Casale Modica, attraversando l’androne sovrastato da una volte a botte, si accede allo splendido giardino della Villa: uno spazio ampio, con una vegetazione lussureggiante, alberi secolari e piante differenti e pregiate. Un parco profumati in cui fiori e piante aromatiche convivono in perfetta armonia regalando uno spaccato della macchia mediterranea ma anche alcune essenze esotiche. Immersi in questo incantevole contesto c’è una grande piscina affiancata da un'ampia vasca idromassaggio, giochi per bambini, tennis da tavoli e possibilità di tiro con l’aro e noleggio di mountain-bike. A disposizione degli ospiti tre appartamenti, di dimensioni variabili ed in grado di accogliere complessivamente fino a 15 persone. In ogni alloggio sono garantiti tutti i servizi per assicurare una vacanza nella Val di Noto di pieno benessere. Il soggiorno al Casale offre un’esperienza reale e fedele di ruralità e tradizione siciliana.L’appartamento più grande,, si sviluppa su due piani ed è composto da uno spazio living con una cucina ampia e funzionale al piano terra e una camera matrimoniale con bagno dedicato dotato di tutti i comfort. Al piano superiore, gli ospiti saranno accolti da un’ampia stanza da letto ed un secondo bagno. La zona giorno è direttamente collegata ad uno spazioso terrazzo. Sia dal piano inferiore che da quello superiore si gode di una vista spettacolare, dall’ampio finestrone della zona giorno si accede ad un ampio terrazzo, tipico delle residenze estive delle famiglie nobili di un tempo.è un intimo ed elegante monolocale comodo per una coppia, ma adatto ad accogliere fino a 4 persone. Si presenta con il suo ambiente raffinato ed è finemente arredato, completamente indipendente, con bagno privato e con un’ampia zona living dotata di un angolo cottura con quattro fuochi e completamente attrezzato, dal quale si ha accesso ad un intimo terrazzo che si apre sulla campagna. Infine l’appartamento, è rustico e al contempo minuziosamente arredato: è un bilocale spazioso composto da un’ampia zona living con cucina in muratura e dotata di tutti i comfort, una spaziosa camera matrimoniale e bagno in camera. L’appartamento si affaccia sull’antico baglio, quello che era il cortile, ed è completato da una veranda ad uso esclusivo.A tutto questo si aggiungono agrumeti, coltivazioni di grano, mandorleti, carrubeti, terreni fertili nei quali vengono prodotte primizie dal sapore unico e genuino, coltivate con agricoltura 100% biologica certificata da oltre 30 anni, che sono orgoglio e simbolo dell’azienda Agricola Biologica Certificata, dove si producono arance di tipo Navelina e Valencia, mandorle di antiche varietà locali come Pizzuta d’Avola, Romana e Fascionello, grano antico timilia da cui si ricava semola integrale e pasta, olio di oliva. Dal grano timilia, chiamato anche il “grano dei tre mesi” per la possibilità di essere seminato tardivamente, tramite molitura in molino a pietra, si ricava una farina da cui viene prodotta la pasta di semola integrale “Villa Casale”. Tutti i prodotti possono essere acquistati presso la sede aziendale, nell’ottica di accorciamento della filiera e di un rapporto diretto con il consumatore finale. Casale Modica fa parte dell’ Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.