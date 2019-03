In Veneto uno dei santuari più estremi d'Italia

Sicuramente avete presente quei monasteri abbarbicati sulle rocce in Buthan. O in Grecia, con strutture che poggiano su speroni rocciosi dando una sensazione di precarietà da brividi. Ebbene, se vi affascinano le architetture estreme, gli eremi da ‘brivido’, non c’è bisogno di andare all’estero: l’Italia ne vanta alcuni davvero suggestivi, tra cui il Santuario di Madonna della Corona, in provincia di Verona (in località Spiazzi).



A vederlo è davvero mozzafiato, perché si trova in perfetta verticalità adiacente alla parete rocciosa del Monte Baldo. Naturalmente il percorso per arrivarci è altrettanto panoramico, anche se non da tutti. Il dislivello è notevole (circa 600 metri), a tratti occorre reggersi ad un cordolo di ferro, e si conclude con una lunga e ripida scalinata: non a caso, si chiama Sentiero della Speranza. Il Santuario di Madonna della Corona sembra fluttuare nel vuoto, a 774 metri d’altezza su uno strapiombo, ma naturalmente è ben ancorato alla roccia sin dal 1522, anno nel quale le fonti storiche attestano la sua edificazione. Tuttavia esistono documenti che testimoniano come già nel 1200 vi fossero eremiti che vivevano tra le pareti rocciose del Monte Baldo. Nei secoli il piccolo eremo divenne una chiesa, e quindi un santuario di notevoli dimensioni, anche grazie all’allargamento del sentiero e alla costruzione di gradinate che resero più facile raggiungerlo.