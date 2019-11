Il panoramico castello di Asolo

Insieme alla Rocca, il Castello è uno dei simboli del paesaggio asolano, luogo d’eccezione per poter apprezzare i panorami mozzafiato che regala questo borgo. Il maniero nelle sue strutture principali è di epoca medioevale e infatti fu il vero cardine e faro della cittadina in quell'epoca che germogliò il rinascimento. Alla fine del XIV secolo venne saldato alle mura cittadine e, delle quattro torri che lo caratterizzavano, ne rimangono oggi tre, la torre civica o campanaria, la torre Reata con funzione di carcere e la torre del Carro ora compresa nell’abitazione attigua denominata La Torricella.Le prime notizie certe del Castello di Asolo risalgono al 969, quando venne menzionato in atti dell'imperatore Ottone I, ma la denominazione stessa di 'castrum' indica una lunga storia di quel luogo che probabilmente fu fortificato già in epoca romana. Noto anche come “Palazzo Pretorio” e chiamato semplicemente come “il castello”, fino alla costruzione delle mura medioevali che agganciavano anche la “Rocca”, ebbe vita e storia autonoma legata alle vicende del borgo.Nel 1489 il Castello divenne residenza di Caterina Cornaro, le cui vicende sono ben note e molto celebri nei miti veneziani. Dopo la morte della regina venne riadattato a funzioni amministrative e subì numerosi interventi di restauro. Il suo nome è celebre anche perché in questo palazzo e nel suo giardino Pietro Bembo ambientò i dialoghi “Gli Asolani”.Nel 1797 nel castello si stanziarono i francesi e l’anno successivo la grande “Aula Pretoria” dei podestà veneziani venne trasformata in teatro. La parte occidentale venne invece demolita nel 1816. Da ogni parte della città è tuttavia ancora ben visibile la maestosa torre dell’orologio e, a pochi passi dal castello, si raggiunge la piazza principale e il corso dove fare shopping, acquistare souvenir e prelibatezze.Ufficio Informazioni TuristichePiazza Garibaldi 7331011 AsoloTel. +390423529046