A Teramo un museo dedicato al felino più amato

Il gatto è senza dubbio uno degli animali che più ha affascinato l’uomo nel corso dei secoli. Addomesticato, ma mai del tutto, è emblema di eleganza, grazia, agilità. Per le sue caratteristiche a dir poco magiche è stato associato a numerosi simbolismi in tutte le culture del mondo. È diventato protagonista di storie, fiabe, leggende, letteratura, film, canzoni, animazioni. E oggigiorno è letteralmente idolatrato da una buona fetta di umanità. Impossibile che un animale simile non avesse un museo a lui dedicato.



Per la verità, ce ne sono diversi in giro per il mondo, tra cui uno dei più celebri ad Amsterdam. Ma anche in Italia esiste un luogo espositivo dedicato al prezioso felino: il Museo del Gatto di Teramo. Inaugurato nel 2016 presso la medievale Casa Urbani, il Museo del Gatto “Paolo Gambacurta” è intitolato al collezionista teramano da cui provengono le opere in esposizione. La collezione è stata donata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise che l’ha quindi affidata al Comune di Teramo, il quale ne ha tratto un curioso percorso museale che ruota attorno al tema del felino più amato.



Sculture, raffigurazioni, cartoline, incisioni, dipinti, libri, e tanto altro materiale sul gatto, proveniente da tutto il mondo, testimoniano la passione dell’umanità nei suoi confronti. Ci sono anche pezzi preziosi, come gatti egizi in lapislazzulo, in alabastro, ossidiana. Porcellane cinesi antiche e, sempre dalla Cina, un raro poggiatesta per fumatori d’oppio. Cartoline e acqueforti dell’Ottocento e Novecento. Persino dipinti appartenuti a personaggi celebri, come Checov. Pezzi in vetro di murano, ceramiche policrome, smalto, terracotta, provenienti da ogni angolo del pianeta. La raccolta è davvero curiosa, e il museo include spazi dedicati a laboratori didattici e musicali rivolti ai bambini.