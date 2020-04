A Piazza Armerina la grandiosa Villa del Casale

Villa del Casale che venne scoperta attorno agli anni '50 grazie alle segnalazioni degli abitanti del posto. Destinata alla vita privata, la villa è stata per parecchio tempo collegata alla famiglia imperiale ma ancora oggi non si conosce il nome del suo proprietario. Grazie però alla qualità dei pavimenti musivi conservati negli ambienti della villa si può meglio comprendere come in epoca imperiale l'arte fosse al servizio della vita quotidiana. Molte volte si è persuasi dall'idea che la grandiosità dell'impero romano sia concentrata nelle rovine dell'antica citta di Roma. Tuttavia quando si giunge in zone periferiche dell'Italia come Piazza Armerina in Sicilia si prende consapevolezza del fatto che anche nel territorio dell'impero i romani sparsero qua e là mirabili architetture. È il caso dellache venne scoperta attorno agli anni '50 grazie alle segnalazioni degli abitanti del posto. Destinata alla vita privata, la villa è stata per parecchio tempo collegata alla famiglia imperiale ma ancora oggi non si conosce il nome del suo proprietario. Grazie però alla qualità dei pavimenti musivi conservati negli ambienti della villa si può meglio comprendere come in epoca imperiale l'arte fosse al servizio della vita quotidiana.

Edificata immediatamente sotto una piccola altura dal terreno alluvionale, la villa era spesso colpita da fenomeni franosi di cui il fango nel corso dei secoli ha ricoperto i pavimenti facilitando la conservazione di straordinari mosaici. L'accesso alla Villa era dato da un grande portico poligonale sostenuto da colonne in stile ionico con una una fontanella quadrata al centro. L'acqua proveniva da un acquedotto privato ancora visibile che riforniva tutta la villa dalle numerose fontane al calidarium. Appena entrati nell'edificio ci si ritrova nel salone di accoglienza in cui i pavimenti musivi rappresentano i proprietari e i loro servitori di cui uno tiene ancora in mano una candela.





GLI AMBIENTI PER GLI OSPITI

Intorno a un grande peristilio decorato sui pavimenti da volti di animali si aprivano gli ambienti destinati ad accogliere gli ospiti come la sala della “Piccola Caccia” dove si svolgevano i banchetti legati all'attività della caccia a cui probabilmente i proprietari si dedicavano insieme ai loro ospiti nelle campagne attorno alla villa. Fra i mosaici più interessanti quelli dedicati alle battute di caccia di animali esotici presenti nel corridoio della “Grande Caccia”. Tigri, elefanti e leopardi venivano, cacciati per essere poi portati a Roma e utilizzati nelle venationes del colosseo.





L''unico ambiente della villa non decorato a mosaico ma con marmi policromi sul pavimento è quello istituzionale della basilica. Fra le stanze di servizio è sicuramente da non perdere la camera degli ospiti con il famoso “Pavimento delle Palestrite” che raffigura con dovizia di particolari alcune ragazze che svolgono attività sportive. Come si può notare da un frammento di mosaico geometrico, ancora presente sul pavimento, la camera doveva essere inizialmente destinata ad altro uso.







GLI AMBIENTI PRIVATI

Decorata da un mosaico con una scena tratta dall'Odissea la stanza che dava accesso all'appartamento privato del lato settentrionale è forse una testimonianza del tipo di frequentazioni che il proprietario aveva con l'ambiente culturale di Roma. La scena rappresentata vede Ulisse che offre del vino a Polifemo per ubriacarlo in modo tale da poter scappare nascosto fra il gregge del ciclope. Nel mosaico Polifemo mostra tre occhi, mentre nella parte alta della scena è presente un sipario. Probabilmente si trattava dunque della raffigurazione di una messa in scena teatrale dell'Odissea.











Un altro ambiente privato è sicuramente il triclinio dove sul pavimento sono riprodotti ricchi cesti di frutta ad indicare non solo la prosperità della famiglia che in antichità abitava in questo settore della villa ma anche l'importanza che l'attività agricola aveva in epoca imperiale. Al centro del pavimento dell'alcova è, invece, rappresentata una scena di seduzione che raffigura una donna seminuda mentre abbraccia un uomo. L'amore passionale della coppia era augurato eterno grazie alle figure delle quattro stagioni ai lati del mosaico.

DA NON PERDERE

Fra le stanze dell'appartamento merita particolare attenzione anche il portico semicircolare che probabilmente costituiva l'ingresso dell'appartamento del lato sud. Il pavimento è decorato con un mosaico marino in cui dei putti si dedicano alla pesca. Ricordiamo infine che sempre in provincia di Enna è possibile visitare il Parco Archeologico di Morgantina i cui resti, immersi nella natura raccontano la storia di una città antica e gloriosa. A Morgantina sono individuabili due aree ben distinte, che corrispondono alle due fasi principali della storia della Città. La prima è costituita dall’insediamento antico che ha le sue origini nella tarda età del bronzo fino alla fondazione dell’acropoli greca arcaica, distrutta nel 459 a.C. La seconda è quella ellenistico – romana della contrada di Sella Orlando di cui si possono amirare l'agorà, il teatro, il bouleuterion, l’ekklesiasterion il Ginnasio e il pritaneion.

Villa Romana del Casale

Piazza Armerina (EN), SP90

Info: 0935-687667