A Pescara, la casa natale di Gabriele D'Annunzio

Dichiarata Monumento Nazionale nell'aprile del 1927 con Regio Decreto, la casa dove nacque Gabriele d'Annunzio si trova a Pescara ed ospita oggi anche un ricco ed interessante allestimento museografico, che attira ogni anno migliaia di visitatori. Non a caso si parla di Museo "Casa Natale di Gabriele d'Annunzio", uno spazio espositivo che occupa il primo piano dell'edificio dove nacque e trascorse la sua infanzia il Poeta e che conserva ancora l'atmosfera originale ottocentesca. Le eleganti decorazioni parietali e gli arredi d'epoca si offrono allo sguardo del visitatore in tutta l'originaria bellezza, che ritorna nell'opera dannunziana sotto forma di visioni, impressioni e ricordi.L'attuale visita alla casa natale di D'Annunzio ripropone la successione delle prime cinque stanze, che costituiscono il nucleo originario della casa-museo. Per ognuna di loro è riportata la descrizione che il Poeta ne fa nel Notturno: una didascalia ripropone brani della celebre opera in cui il Poeta ricorda con parole ricche di sentimento sia gli ambienti sia le persone a lui care.Un primo allestimento museografico, con esposizioni di documenti d'archivio, fotografie e cimeli provenienti dal Vittoriale degli Italiani di Gardone riviera fu realizzato dalla Fondazione d'Annunzio in occasione del centenario della nascita del Poeta. Tale esposizione fu però conservata solo fino al 1993 quando, in occasione dei restauri interni, venne organizzato un nuovo percorso museale. Tale percorso prevede appunto la visita delle singole stanze della casa-museo che conservano arredi e mobili d'epoca e decorazioni parietali di particolare pregio artistico.Il Museo è inoltre arricchito da pannelli didattici nei quali sono riportate notizie sulla famiglia del Poeta, con riferimenti letterari e fotografici e sulla ricostruzione degli avvenimenti che lo videro protagonista di episodi clamorosi durante la Prima Guerra Mondiale e nell'impresa di Fiume. Sono illustrati anche i paesi e i luoghi d'Abruzzo che d'Annunzio ha trattato nelle sue opere letterarie e gli artisti ai quali è stato legato da sentimenti di profonda amicizia, come il pittore Francesco Paolo Michetti e i componenti del Cenacolo di Francavilla al Mare. Altri pannelli sono dedicati alla ricostruzione storico-architettonica dell'antica Fortezza di Pescara e al suo successivo sviluppo urbanistico.Casa Natale di Gabriele D'AnnunzioCorso Manthonè 116Pescara 65127, ItaliaTEL. +08560391EMAIL: casadannunziopescara@gmail.com