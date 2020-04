Terme Euganee si trovano alle porte del



Scopri i Colli Euganei in 5 mosse con Turismo.it Un luogo di bellezza e di prevenzione, per lasciarsi coccolare fisicamente e mentalmente. Lesi trovano alle porte del Parco Regionale dei Colli Euganei e costituiscono la più grande stazione termale d’Europa, specializzata sopratutto in fangobalneoterapia e trattamenti termali. Viene inoltre considerata la prima area termale per la salute preventiva d’Europa. Una tradizione termale millenaria, che si fonde con l’antico culto di Aponus, dio dell’acqua termale e delle virtù curative, e da cui deriva il nome della città di Abano. In questa zona si contano più di 100 stabilimenti termali e oltre 240 piscine termali interne ed esterne.





Un mondo di benessere circondato, inoltre, da paesaggi unici, tra querce secolari e boschi di castagno, vigneti e frutteti, a pochi chilometri da Padova . Il Parco Regionale dei Colli Euganei, il primo Parco Regionale del Veneto, istituito nel 1989, si estende su un’area collinare di origine vulcanica di circa 19 mila ettari e può essere esplorato scegliendo tra diverse strade panoramiche e oltre 20 sentieri attrezzati. La sua flora conta oltre 1400 specie botaniche, pari a circa un sesto della flora italiana. A fare da cornice, inoltre, antichi borghi, castelli medievali, pievi secolari, eremi e raffinate architetture di ville venete e di maestose dimore patrizie.

Le Terme Euganee di Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo costituiscono quindi le capostipiti delle terapie naturali vere, quelle che in epoca romana venivano definite Salus Per Aquam, da cui deriva l'acronimo SPA, che nascono dall’acqua e dalla terra, elementi costituenti dell’ambiente e perciò terapie meglio tollerate dal nostro organismo. Queste si basano sull’acqua termale (minerale) e sul fango che deriva dal processo di maturazione di terre o argille, portando allo sviluppo di alghe e microrganismi preziosi per il nostro organismo.





I trattamenti termali praticati ottengono sorprendenti risultati anche nel trattamento della cellulite e di ringiovanimento della pelle. Fango termale, acqua calda e massaggi praticati da personale altamente qualificato stimolano l’eliminazione dei liquidi in eccesso e la depurazione della pelle. Il reparto estetico che in molti alberghi affianca quello termale, offre tuttavia anche tutta una serie di trattamenti cosmetici classici, rendendo di fatto le strutture termali delle Terme Euganee delle straordinarie beauty farm.

Ad Abano e Montegrotto Terme ogni stabilimento è in grado di offrire poi programmi di remise en forme, rilassanti, detossinanti, dimagranti e soprattutto curativi. Disponibili anche massaggi di tipo terapeutico, sportivo, linfatico, drenante, rigenerante, ayurveda, orientale, antistress, shiatzu, energizzante, detossinante, antiaging, tonificante, hot stone ed ogni altra tecnica antica o moderna. Per riacquistare elasticità e freschezza della pelle, combattere il rilassamento dei muscoli del viso e del corpo e ritrovare la completa pienezza di energia psico-fisica. Per finire il termalismo emozionale con la cromoterapia e l’aromaterapia (docce emozionali, etc.): per svilupparlo appieno si accompagna il massaggio/impacco con alcuni coadiuvanti sensoriali.