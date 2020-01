Bagni di Pisa, oasi di bellezza a San Giuliano Terme

Bagni di Pisa, gioiello architettonico racchiuso in uno scrigno naturale e artistico che racconta storia e tradizione. Dalle cui finestre si apre la vista sull'affascinante panorama fino a scorgere la Torre di Pisa. E le cui preziose tracce del passato s'intrecciano oggi le comodità dell'era moderna. Fin dai tempi più antichi l'acqua termale è stata fonte di ricchezza e crescita per il territorio di San Giuliano Terme, in Toscana . Lo dimostra, ancora oggi,, gioiello architettonico racchiuso in uno scrigno naturale e artistico che racconta storia e tradizione. Dalle cui finestre si apre la vista sull'affascinante panorama fino a scorgere la Torre di Pisa. E le cui preziose tracce del passato s'intrecciano oggi le comodità dell'era moderna.

Ci troviamo a San Giuliano Terme, delizioso comune nell'entroterra toscano, il cui territorio comprende una delle principali riserve naturali toscane, il parco naturale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli. Un'oasi di pace fra pianura e montagna, luogo ideale per coloro che vogliono vivere una Toscana autentica e dal paesaggio incontaminato.

Tale zona è infatti suddivisa in una parte montuosa, la zona dei Monti Pisani, e in una parte pianeggiante, "la Pianura Settentrionale Pisana", che estende i suoi confini naturali oltre il fiume Arno e Serchio. I Monti Pisani sono i protagonisti indiscussi del paesaggio toscano. Meta d'interesse e di esplorazione a partire dalla seconda metà del 700, come testimonia il naturalista Antonio Cocchi nel suo trattato sulle acque termali di San Giuliano Terme.







Punto di attrazione per gli amanti del benessere sono, come dicevamo, le rinomate Terme di San Giuliano, che si trovano all'interno dello stabilimento Bagni di Pisa. La purezza delle acque, ed i trattamenti disponibili, doneranno equilibrio e benessere al vostro corpo. I due Bagni della struttura, quelli di Ponente e di Levante, hanno mantenuto fino ai nostri giorni la funzione originaria migliorando l'organizzazione degli spazi legati ai trattamenti terapeutici e di benessere nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del progetto settecentesco giunto fino ad oggi.

"I Bagni di Levante" sono costituiti da una grande vasca termale, denominata Percorso Bioaquam (ca. 70 mq, con profondità d'acqua di 120cm). Si trova al centro della struttura, incastonata tra archi e lesene originali dell'edificio granducale e sovrastata da un velario di grande impatto. Nella vasca trovano posto numerose postazioni idromassaggio articolate in un percorso coerente e logico di trattamento.

Presenti, inoltre, due vasche più piccole (ca. 19 mq ognuna con profondità d'acqua di 120 cm). La Thalaquam, o Bagno di Mercurio, alimentata con acqua in soluzione salina al 18% in volume, ideale per un "galleggiamento" in totale relax a cui far seguire i trattamenti "antico mediterraneo", nonché il Bagno di Minerva, alimentata con acqua non termale, con forti getti idromassaggio e soffianti. Vicino al Thalaquam si trova anche il Salidarium, un esclusivo letto di cristalli di sale caldo, che combina le componenti rigeneranti del Mar Mediterraneo.

"I Bagni di Ponente", invece, sono costituiti da un Centro Benessere, adatto per un percorso di benessere personalizzato, una piscina esterna e una piscina coperta, sempre alimentate con acqua termale. Il Centro è direttamente collegato alla struttura alberghiera e offre un bouquet variegato di proposte vitalizzanti, estetiche e sensoriali.

La struttura, inoltre, comprende anche spazi dedicati alla fango-balneoterapia, una zona dedicata al bagno in vasca idromassaggio, singole aree per il relax e un reparto per le cure inalatorie. Si sottolinea inoltre che le cure fangoterapiche, la balneoterapia e le inalazioni sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Per gli amanti del fitness, inoltre, un'area dedicata agli esercizi a corpo libero e una fitness con attrezzature all'avanguardia.

E se volete anche una ulteriore chicca, qui si trova l'Hammam dei Granduchi, piccola grotta naturale dotata di una cascata di acqua termale, di una vasca scavata nella roccia e divanetto in pietra dove stendersi per un salutare bagno di vapore termale.