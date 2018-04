Javier Bardem e Penelope Cruz nella Colombia di Escobar

Il Venezuela martoriato o il tanto discusso Brasile, la 'vicina' Argentina o le repubbliche di Uruguay e Paraguay come anche il favoloso e magico Cile,, anche se non in maniera eguale e con la medesima sicurezza… In molti casi ci pensa il cinema a superare l'Oceano che ci divide da quelle nazioni, come abbiamo visto nel Barry Seal di Tom Cruise o nel Civiltà perduta di James Gray , entrambi ambientati nellache oggi torna di attualità nel Loving Pablo presentato all'ultima Mostra di Venezia e che dal 19 aprile è nelle nostre sale con il titolo di Escobar - Il fascino del male Nel film di Fernando León de Aranoa si racconta della vita di Pablo Escobar (interpretato da un incredibile Javier Bardem , completamente trasformato nel criminale soprannominato 'El Doctor'), dall’ascesa criminale all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcotraffico, della lotta contro la possibile estradizione negli USA e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo ( Penélope Cruz , al suo fianco nella finzione e nella vita reale, avendo sposato il compagno nel 2010) che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendo la cattura del boss del Cartello di Medellín...Una figura che sul grande schermo era arrivata già nel 2014 con il film omonimo di Andrea Di Stefano e la fisicità di Benicio Del Toro , ma che per la lavorazione aveva approfittato delle location panamensi di Chiriquí e Bocas del Toro. A differenza della serie Netflix Narcos e di quest'ultima produzione, coraggiose al punto di girare interamente nelle zone davvero battute dal criminale e i suoi uomini come, la suddetta- aveva spiegato il regista. -Come confermato dalprotagonista:", al quale ha fatto eco la moglieerano state le parole di Peter Sarsgaard . -. Certo quella che non aiuta a migliorare la tendenza a offrire ai turisti più 'cinici' iche - con maggiore o minor successo - da quelle parti proliferano, unendo l'di Medellín (bombardato dal cartello di Cali nel tentativo di uccidere il boss) a la celebrelocale, ladove giustiziarono Griselda Blanco nel 2012,e l'ultima abitazione del criminale, dove venne poi braccato ed eliminato.