Trekking sul Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana

Un luogo che solca la storia e la tradizione, così com'è, sospeso tra la magia dellae i miti e le leggende dell'Antica Grecia. Il Sentiero degli Dei è una intensa escursione di circa 10 a metà la camminata e il trekking. E' percorribile in circa 4 ore e mezza, e porta da Nocelle, alle porte di Positano, fino al centro abitato di Bomerano. O viceversa. Un paradiso per gli occhi, in virtù dei paesaggi mozzafiato sul golfo, ma anche un incredibile viaggio nel tempo. Qui tutto è rimasto immutato nei secoli, e solo in alcuni tratti si nota la presenza dell'uomo.Partendo dal borgo di Bomerano, frazione di Agenola si può optare per due sentieri. Ilsi conclude a Santa Maria Del Castello, è più impegnativo.Ilè quello più turistico e arriva a Nocelle. Si attraversano tratti caratterizzati da una vegetazione molto varia. Alcuni molto ricchi e rigogliosi, tipici della macchia mediterranea. Altri caratterizzati dalla presenza di pochi arbusti ed erba. In alcune zone si possono ammirare terrazzamenti coltivati e piccoli vigneti e si attraversano piccoli gruppi di abitazioni. Il primo scorcio va dedicato all'Isola Li Galli, famosa per le Sirene che traevano in inganno i marinai e che, nella mitologia, solo Ulisse era riuscito a passare indenne. Ci si sofferma alla Fontana Vecchia di Monte Pertuso e si affrontano i 1700 gradini che portano a Positano . Ma per tutto il tragitto risulta difficile distogliere lo sguardo da questo tratto di costiera amalfitana.Per percorrere il Sentiero degli Dei ci si può organizzare in autonomia. Se invece preferìte utilizzare una guida è possibile prenotarne una. Dopo aver raggiunto Agenola - sono disponibili bus da Positano, Amalfi e Sorrento - le guide attendono all'imbocco del sentiero. Il costo per un gruppo da 1 a 5 persone parte da € 179. Include la guida per tutto il percorso e una pausa picnic - cibo escluso - a metà strada.