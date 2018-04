Al Mugello una scuola per motociclisti

L'arrivo della primavera coincide con il rifiorire della voglia di muoversi all'aria aperta. Come? Magari utilizzando la motocicletta, alla ricerca di itinerari dedicati agli amanti delle due ruote a motore. Gli appassionati di mototurismo crescono di anno in anno, di pari passo alla domanda di motocicli. Che in Italia è aumentata - seppure di poco - rispetto al 2017. Ma spesso a frenare i meno esperti c'è la paura di non avere la sufficiente dimestichezza per mettersi in viaggio con un gruppo di amici. Scarsa conoscenza del mezzo, poche nozioni tecniche e frammentarie note sulla sicurezza in strada, possono rivelarsi un grosso problema da affrontare.Per ovviare al problema è possibile fare un training on the road. Ovvero iscriversi ad una scuola che mette a disposizione istruttori qualificati in grado di guidare gli allievi durante un moto tour. Se poi lo scenario prescelto è la Toscana, con i suoi famigerati paesaggi collinari, le sue sinuose curve e i tornanti mozzafiato tanto amati dai motociclisti, allora non resta che partire. La scuola GSSS - acronimo di Guida Sicura Su Strada - è riconosciuta dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal 2010 è un ente di formazione certificato. Eroga corsi per principianti nella zona di Polcanto, in provincia di Firenze, nella zona del Mugello. Che per tanti appassionati, vista la presenza dell'omonimo circuito, è la patria del motociclismo italiano.Il corso di guida della GSSS è votato prevalentemente alla guida in sicurezza. Alternando lezioni teoriche e pratiche, si passano in rassegna diversi aspetti della guida sulle due ruote. Dall'approccio mentale alla posizione del corpo. Dalla frenata all'impostazione di curve e traiettorie. Dall'analisi delle caratteristiche tecniche che contraddistinguono i diversi modelli di moto alle dinamiche legate al muoversi in moto in modo individuale o in gruppo. Si può optare per per uscite giornaliere o per training di 3 o più giorni. Il corso Classic di Polcanto, ad esempio, si tiene nel centro federale, dove è anche possibile soggiornare. I corsi iniziano normalmente il mercoledì e terminano il sabato, sfruttando il minor traffico dei giorni feriali. Le lezioni in aula sono seguite da escursioni nelle zone del Passo del Giogo, della Futa/Raticosa, la Colla di Casaglia e del passo del Muraglione. Il costo del corso, incluso il soggiorno, è di 665 € a persona in camera doppia. Per informazioni rivolgersi qui