Liguria, il fascino "teatrale" di Villa Durazzo Pallavicini

Situata a due passi dalla stazione di Genova Pegli,è un luogo dalle atmosfere speciali che catapulta i visitatori in una dimensione in cui si perde la concezione dello spazio e del tempo, complice la struttura del giardino che sfrutta la superficie a disposizione in maniera ingegnosa creando veri e propriin grado di dilatare completamente la percezione dei confini. Realizzata tra il 1840 e il 1846 per volere del marchese, che commissionò il progetto all'architetto, si mostra come una delle più interessanti ed affascinanti rappresentazioni delitaliano ed europeo.L'abilità di Michele Canzio fu quella di saper sfruttare glia sua disposizione creando molto più di un semplice giardino, ma una vera e propria esperienza dalle mille sfaccettature. Il Parco è strutturato, infatti, come fossedalle ispirazioniche rendono la visita un emozionante percorso storico-culturale e paesaggistico-botanico. Un percorso che offre un'interessante occasione diresa ancor più intensa dai giochi prospettici e dagli "inganni scenografici" che stravolgono completamente la percezione degli spazi.portano alla scoperta dele del, il, il Ritorno alla Natura, svela nella prima scena il, nella seconda il, nella terza ile nella quarta la. Il, il Recupero della Storia, articolato anch'esso in quattro scene, mostra le bellezze della, della, dele del. Il, la Catarsi, è un viaggio tra le(prima scena), il(seconda scena), i(terza scena) e la(quarta scena). La visita-spettacolo si conclude cone i suoiL'intero percorso è un susseguirsi difatti di laghi, torrentelli, cascate, edifici da giardino, arredi e piante rare. Magnifica la, la più antica d'Italia, alla quale si accompagnano imponentie romanticihe fluttuano sugli specchi d'acqua nei quali si riflette il cielo che si fa spazio tra le architetture, le installazioni artistiche e le fronde rigogliose degli alberi.